Bolsonaro permanece en terapia intensiva por la obstrucción intestinal y no descartan volver a operarlo
El exmandatario condenado por intento de golpe de Estado fue trasladado a un hospital de Brasilia por una obstrucción intestinal que sus médicos calificaron como "casi total".
Jair Bolsonaro permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital DF Star, en Brasilia, tras haber sido hospitalizado por una obstrucción intestinal que sus médicos calificaron como "casi total".
Según el parte médico difundido este sábado, el expresidente de Brasil se encuentra estable, consciente y respirando de forma espontánea, aunque continúa bajo estricta observación y sin previsión de alta.
Bolsonaro ingresó al centro médico el viernes luego de sufrir fuertes dolores abdominales, y los estudios iniciales detectaron una obstrucción aguda en el intestino delgado, asociada a adherencias en la pared abdominal, complicación frecuente en pacientes que han atravesado múltiples cirugías en la zona.
Por el momento, recibe hidratación intravenosa, soporte nutricional y fue sometido a la colocación de una sonda gástrica para aliviar la presión en el aparato digestivo, y el equipo médico que lo atiende indicó que la evolución de las próximas horas será determinante para establecer si resulta necesaria una nueva intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que la obstrucción es prácticamente total.
El parte oficial difundido por el nosocomio señala que Bolsonaro permanece clínicamente estable, aunque los médicos evitaron fijar una fecha estimada para su recuperación o eventual alta médica.
En ese marco, el magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Tribunal Supremo Federal, permitió que sus hijos lo visiten diariamente en el hospital, aunque prohibió el uso de teléfonos celulares y la difusión de imágenes o grabaciones desde las visitas.
Los problemas de salud del expresidente brasileño están vinculados a las secuelas del atentado que sufrió durante la campaña presidencial de 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto político, por lo que debió atravesar varias intervenciones quirúrgicas relacionadas con complicaciones intestinales.
Jair Bolsonaro, como se sabe, cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, cumpliendo sentencia bajo un régimen de prisión domiciliaria humanitaria.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario