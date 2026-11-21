En ese marco, el magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Tribunal Supremo Federal, permitió que sus hijos lo visiten diariamente en el hospital, aunque prohibió el uso de teléfonos celulares y la difusión de imágenes o grabaciones desde las visitas.

Los problemas de salud del expresidente brasileño están vinculados a las secuelas del atentado que sufrió durante la campaña presidencial de 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto político, por lo que debió atravesar varias intervenciones quirúrgicas relacionadas con complicaciones intestinales.

Jair Bolsonaro, como se sabe, cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, cumpliendo sentencia bajo un régimen de prisión domiciliaria humanitaria.