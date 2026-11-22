El marido de Mariana Fabbiani recibió el alta médica y continuará su recuperación en su casa
El productor Mariano Chihade había sido operado el 18 de noviembre en el Instituto Fleni, donde permaneció internado hasta este sábado.
Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, recibió el alta médica tras permanecer internado en el Instituto Fleni, donde fue sometido a una intervención quirúrgica el 18 de noviembre.
El comunicado, firmado por el director médico de la institución, Hernán Cohen Arazi, informó que el productor televisivo dejó el centro de salud durante la jornada: "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre".
Además, precisó que el paciente se trasladaría a su casa para continuar con el proceso de recuperación, aunque no brindaron detalles sobre el procedimiento realizado ni sobre el diagnóstico que motivó la operación.
La internación había comenzado días antes de la cirugía, cuando el exdueño de Mandarina Contenidos ingresó a la institución para completar estudios preoperatorios. Según había informado Fleni, una resonancia magnética cerebral había detectado previamente una imagen nodular, motivo por el cual se realizaron las evaluaciones correspondientes. En ese momento, el paciente se encontraba "clínicamente estable" y acompañado por su familia.
El 18 de noviembre, el equipo médico llevó adelante la intervención. Posteriormente, un nuevo comunicado informó que la operación se había desarrollado "sin complicaciones" y que el paciente permanecía en recuperación, con una evolución favorable.
Dos días después, el 20 de noviembre, comunicaron que el productor continuaba internado y que su evolución se desarrollaba de acuerdo con lo esperado. También anticipó que sería trasladado a una habitación común, donde seguiría bajo seguimiento médico y acompañado por sus seres queridos.
Durante esos días, la jefa de prensa de Mandarina Contenidos, Gimena Lepere, informó: "Mariano pasó bien la primera noche. Evoluciona favorablemente. Muy alentador. Acompañado en todo momento por Mariana (Fabbiani)".
Por su parte, la conductora agradeció a través de sus redes sociales las muestras de afecto recibidas durante esos días. "Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", escribió en una publicación. En otro mensaje, pidió a sus seguidores que pensaran en su marido "con amor y linda energía" y agregó: "Esto también pasará".
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