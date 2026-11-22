Dos días después, el 20 de noviembre, comunicaron que el productor continuaba internado y que su evolución se desarrollaba de acuerdo con lo esperado. También anticipó que sería trasladado a una habitación común, donde seguiría bajo seguimiento médico y acompañado por sus seres queridos.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Durante esos días, la jefa de prensa de Mandarina Contenidos, Gimena Lepere, informó: "Mariano pasó bien la primera noche. Evoluciona favorablemente. Muy alentador. Acompañado en todo momento por Mariana (Fabbiani)".

Por su parte, la conductora agradeció a través de sus redes sociales las muestras de afecto recibidas durante esos días. "Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", escribió en una publicación. En otro mensaje, pidió a sus seguidores que pensaran en su marido "con amor y linda energía" y agregó: "Esto también pasará".