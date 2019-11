Alberto Fernández, sobre la posibilidad de dar asilo a Evo Morales: "Para mí será un honor recibirlo en la Argentina"

En conferencia de prensa en Montevideo, tras la reunión con el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, el presidente electo dijo que la Argentina es "la casa de todos los bolivianos" y que "será un honor" recibir en la toma de mando a Morales y a quien fuera su vice, Álvaro García Linera.



Además destacó las figuras de Vázquez y de Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio de Uruguay que competirá en balotaje con el postulante del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, también hizo una referencia a la situación política en la región.

Alberto Fernández asilo Evo Morales

“Hay una crisis institucional muy seria en Bolivia por unas elecciones que se frustraron llamadas por Evo (Morales); hay un Chile revolucionado que demanda más igualdad social, hay un Ecuador demandando más igualdad social, pueden ser demandas progresista. Estamos en un continente que está revisando este tiempo, hay que estar atentos”, señaló Fernández.



El líder del Frente de Todos aseguró además que el gabinete se sabrá unos días antes del 10 de diciembre y contó que probablemente viaje a Italia y a Francia antes de su asunción. "Recibí una invitación del primer ministro de Italia y de Emmanuel Macron", dijo.



Sobre el encuentro con Vázquez, indicó que tienen “muchas cosas en común, como la mirada sobre la política”. “Me dio la alegría de confirmarme que me va a acompañar el 10 de diciembre y vamos a trabajar todos juntos durante el tiempo que nos queda”, añadió.

Consultado por los comicios en Uruguay, Alberto Fernández expresó: “Trato de ser cuidadoso, no quiero sientan los uruguayos me meto en su decisión. Solo digo el respeto que me despiertan estos dirigentes”.

“No hay ninguna posibilidad de tener un mal vínculo entre Argentina y Uruguay; estamos obligados a tener el mejor vinculo, en cualquier hipótesis (de gane quien gane) que sea la decisión del pueblo uruguayo. Estoy obligado a llevarme bien con quien sea el presidente electo”, aseguró.