Encontraron a Exequiel, el único sobreviviente de la masacre en Melchor Romero

El adolescente era intensamente buscado por ser el único capaz de contar qué ocurrió en la vivienda donde fueron asesinados a cuchillazos su madre, su sobrina y su padrastro.

Un patrullero de la Bonaerense detuvo a Exequiel cuando el adolescente caminaba por el costado de la ruta 2 a la altura del peaje de Samborombón.

Ajenos a la búsqueda casa por casa que se inció desde el descubrimiento del triple crimen, los policías interrogaron al muchacho porque les pareció raro verlo caminar solo rumbo a la costa, a 35 kilómetros de la casa de Melchor Romero.

El adolesente ni siquiera tenía su celular encima y se cree que sigue en estado de shock por la muerte de su madre, Graciela Holsbak, de 54 años; su sobrina Alma, de 5; y su padrastro, Raúl Bravo, también de 54.

Familia asesinada Melchor Romero Raúl, Graciela y Alma, las víctimas del triple crimen de Melchor Romero

La escena de terror se desarrolló en una casa ubicada en las calles 523 entre 164 y 165, en Melchor Romero.

El fiscal de la causa, Marcelo Martini, había difundido las fotos del muchacho por considerarlo una pieza fundamental para la investigación, pero no así un sospechoso por la muerte de sus familiares.

"No hay orden de detención contra el adolescente porque no hay imputación contra él. Yo no lo acuso de nada, su ausencia no se explica y por eso estamos pidiendo se averigue su paradero", expresó en su momento el fiscal.

El adolescente, que será trasladado a la DDI de La Plata, tiene "un desconocimiento de los hechos" y no está imputado, informó la fiscalía al canal Crónica.

La ultima vez que la familia de las víctimas vio a Exequiel fue en las primeras horas del 1° de enero, cuando el adolescente estaba en la plaza de Melchor Romero y saludó con normalidad.