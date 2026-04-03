Hoy se define a situación judicial del tirador de San Cristóbal: todos los detalles

“Está acompañado por su padre”, adelantaron desde el entorno de los letrados Mariana y Néstor Oroño, que representan a los seres queridos del atacante.

Además, reveló que hasta el momento “no se contactaron” con los familiares de Ian Cabrera, el estudiante de 13 años asesinado antes del izamiento de la bandera en el establecimiento escolar que este martes recibió el último adiós.

Ese mismo día, la Policía de Santa Fe realizó el primer allanamiento en la vivienda donde el acusado residía con sus padres, pocas horas después del ataque que conmocionó al país. El miércoles se llevó a cabo un nuevo operativo en el mismo domicilio, esta vez con la participación de la Policía Federal.

En el terreno también funciona un comercio perteneciente a la familia del adolescente, que igualmente fue inspeccionado. Hasta ahora no se informó qué elementos fueron incautados.