Horror en Bahía Blanca: su novio la prendió fuego frente a sus hijas

Era la tarde del sábado cuando Maximiliano Cayumil, de 21 años, volvió de la comisaría a la casa que compartía desde 2019 con su pareja, Cinthia. La mujer lo esperaba recostada en la cama con su beba de 15 días a upa y con su hija mayor, una nena de corta edad, al lado.

"Se para al lado de la cama y me dice que me iba a rociar con alcohol etílico para prenderme fuego. Nunca pensé que iba a hacer eso. Me roció y fue a buscar un encendedor", relató Cinthia, de 28 años, al sitio La Brújula 24.

"Él había ido a hacer una denuncia contra mi ex pareja, pero no sé qué habrá escuchado en la comisaría porque cuando regresó me empezó a acusar de mostrarle el bebé a quien fuera mi anterior novio", relató la mujer, quien llevaba un año de convivencia con Cayumil y había terminado su relación anterior hacía más tiempo.

"La primera chispa no me agarró, la segunda ya hizo que tome fuego. Después de eso no me acuerdo de nada", expresó Cinthia. Sus alertaron a una vecina que entró en la casa, la llevó a la ducha y logró apagar el fuego, luego de lo cual la mujer fue trasladada a un centro médico.

Tras el episodio de violencia de género, que podría ser catalogado como intento de femicidio, Cinthia necesita curaciones y cuidados pertinentes. Al dolor de las heridas en brazos y cara se le suma que no puede darle de mamar a su hija de 15 días, y que le cuesta hablar por el humo que aspiró.

"Mi hija más grande vio todo y cuando ayer vino a visitarme yo le decía que se acerque, que se quede en la puerta de la habitación, porque está muy pero muy asustada", contó la mujer.

Cayumil se escapó tras el episodio pero quedó detenido unas horas más tarde. Cinthia reveló que el hombre la había golpeado en otras oprtunidades, pero que nunca lo había denunciado por violencia de género a ante las autoridades de Bahía Blanca.