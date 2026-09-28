Dictan medidas de protección para médica psiquiatra, víctima de violencia de género por parte de un paciente.

Durante la entrevista se advirtieron sentimientos genuinos de temor y preocupación ante la posibilidad de un nuevo encuentro, además de alteraciones significativas en las rutinas de la víctima. La víctima expresó estar en estado de alerta permanente, con un marcado aislamiento social: “Cuando entro a mi casa, miro a mis espaldas; cuando voy a llevar a mi hija al jardín, también”. Agregó que no sale ni mantiene vida social, que trabaja desde su domicilio y que asiste al consultorio solo dos veces por semana.

Los hechos descritos fueron calificados por la fiscalía como amenazas simples, exhibiciones obscenas y hostigamiento digital en contexto de violencia de género y requirió medidas urgentes de protección, concedidas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº31, subrogado por María Julia Correa.

Así, se ordenó al imputado el cese de los actos de perturbación, intimidación y acoso, además de la prohibición de acercamiento y contacto por dos años. También se dispuso una consigna policial en la puerta del consultorio donde atiende la denunciante.

El acusado fue notificado sin dilación de las restricciones dispuestas, mediante una entrevista realizada por la auxiliar fiscal Gloria Ruiz Moreno, en el lugar donde permanece detenido por el expediente que se le sigue por homicidio. En esa ocasión, se le hicieron saber los alcances de la resolución, las consecuencias de incumplir las medidas de restricción y los derechos que le asisten en el proceso.

De este modo, la rápida actuación del EEVG Este permitió dar una respuesta concreta para resguardar la seguridad y la tranquilidad de la damnificada frente al regreso del denunciado al país. La medida reafirma el compromiso diario del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad con el acceso a la justicia y con el fortalecimiento de la protección hacia las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, aseguran desde la fiscalía.