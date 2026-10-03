Mar del Plata busca a una joven de 26 años que desapareció tras salir de la casa de una amiga
eSe trata de Zaida Elizabeth Aguirre, de 26 años, de quien no se tiene noticia desde la noche del pasado martes 29 de septiembre, cuando salió de la casa de una amiga.
La comunidad de Mar del Plata se encuentra en alerta tras la desaparición de Zaida Elizabeth Aguirre, de 26 años, de quien no se tiene noticia desde la noche del pasado martes 29 de septiembre, cuando salió de la casa de una amiga.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho provista por sus allegados, la joven pasó gran parte de la jornada afuera de su casa y regresó alrededor de las 21 a la vivienda del barrio Las Lilas, en la intersección de las calles Alvarado y Tres Arroyos, donde reside temporalmente junto a una amiga.
Tras cenar, asearse y cargar la batería de su teléfono celular, Zaida salió cerca de las 23, manifestándole a su amiga que se dirigiría a encontrarse con un conocido; sin embargo, posteriormente se constató que nunca arribó a destino y, desde ese preciso instante, su dispositivo móvil permanece apagado.
El entorno de Aguirre remarcó su extrema preocupación ante medios marplatenses debido a que la joven, si bien solía salir de forma habitual, mantenía siempre una comunicación constante para avisar sobre su paradero.
La denuncia formal por "averiguación de paradero" fue radicada en la Comisaría 12° de la ciudad balnearia y las fuerzas de seguridad y apelan a la máxima difusión de sus datos filiatorios para guiar cualquier información útil:
- Características físicas: Contextura delgada, tez blanca, estatura aproximada de 1,65 metros, ojos de color marrón y un distintivo cabello largo teñido de rojizo.
- Señas particulares: Posee piercings en el pómulo y en la fosa nasal del lado izquierdo. Lleva además dos tatuajes en sus extremidades con las inscripciones "Dante" y "Natalia".
- Vestimenta: Al momento de ausentarse, vestía un buzo de color lila, un top negro, calza negra y calzado deportivo oscuro o claro con cordones blancos.
Para aportar cualquier dato que contribuya a localizar a Zaida Elizabeth Aguirre, se solicita contactarse inmediatamente con los servicios de emergencia al 911 o bien a los teléfonos provistos por su círculo cercano: +54 9 2236 77-6680.
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