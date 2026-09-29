Denunciaron a Joaquín Levinton por violencia de género, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad

Asimismo, la mujer relató un episodio de extrema gravedad en el que se intentó vulnerar su integridad física al pretender impedir su salida de un domicilio: “En una oportunidad (...) intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda”.

Según detalló, el músico obstruía sistemáticamente las salidas de la propiedad cuando ella manifestaba su voluntad de retirarse.

Denuncia contra Joaquín Levinton: una presentación previa y temor por el impacto social

De acuerdo con lo informado en el ciclo televisivo, la mujer ya había realizado una denuncia contra el artista en el año 2022, la cual decidió discontinuar luego de que él tomara conocimiento de la situación y le solicitara que la retirara. Sin embargo, el hallazgo reciente de los archivos fílmicos motivó su regreso a la vía legal.

Desde el entorno informativo señalaron que la denunciante atraviesa un escenario de vulnerabilidad emocional, marcada por el temor a las repercusiones laborales y personales, y por la falta de un respaldo unánime de su círculo íntimo frente a la repercusión pública del caso.

Por su parte, hacia el cierre del informe, la panelista indicó que existen otros episodios relatados en privado por la víctima de extrema gravedad que optó por no hacer públicos en esta instancia.