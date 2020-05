En medio de la crisis, empresas priorizaron el pago de salarios por sobre los impuestos

En ese camino el acompañamiento de los Estados nacionales se volvió clave y la Argentina se ubica, a pesar de haber entrado a la pandemia con una dura crisis económica ya a cuestas, entre los países que más medidas anticíclicas adoptaron para preservar empleos, el poder adquisitivo de la población y la supervivencia de las empresas.

El último informe del Centro de Estudios de la UIA (CEU) al que accedió minutouno.com da cuenta del impacto de la crisis en la salud de las empresas atravesadas por una fuere interrupción de la producción y las ventas.

Así, el CEU advierte que el 38% de las empresas no pudo pagar los servicios públicos en el último mes, un 48% no pagó a proveedores y un 57% de ellas no pagó impuestos.

Frente a esta mora apenas el 12,3% de las empresas adujo adeudar salarios lo que da cuenta de la decisión de las compañías de priorizar esta obligación por sobre las restantes que debe afrontar todos los meses.

El pago de los salarios no esconde sin embargo las dificultades financieras que atraviesan las distintas unidades productivas. En ese sentido el CEU reveló que el 77% de las empresas tuvo dificultades para pagar los sueldos en abril.

Frente a este panorama el avance del programa ATP combinado por el acuerdo de suspensiones en el marco del artículo 223 bis, significó un fuerte alivio para las empresas.

De acuerdo con el relevamiento realizado entre 1.300 empresas muchas de ellas manifestaron un fuerte ahogo financiero producto del corte en la cadena de pagos. Por caso: el 81% de las empresas no pudo cobrar cheques en abril .

