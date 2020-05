Una arquera de Excursionistas, el primer caso de coronavirus en el fútbol profesional de Argentina

C.A.Excursionistas on Twitter #Institucionales

En las ultimas horas, nuestra arquera Stephanie Rea, dió positivo para el virus COVID-19. La misma se encuentra bajo tratamiento medico, siendo monitoreada por los especialistas. Le hacemos llegar nuestro apoyo, deseandole una pronta mejoria.

Fuerza Stefa!!! pic.twitter.com/RSk64lbLuE — C.A.Excursionistas (@ExcursioOficial) May 24, 2020

Rea, de 23 años, vive con su hermana, Silvina Bazarra, en el Barrio 31 de la Ciudad. En ese mismo lugar se están realizando pruebas a la población por parte del Ministerio de Salud de la Nación junto a su par porteño, a raíz recrudecimiento de la pandemia de coronavirus Covid-19 en las zonas vulnerables de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, tras lo cual se detectó su positivo de la jugadora.

La futbolista es maestra jardinera y comenzó a jugar en el Barrio 31 como defensora hasta que se decantó por defender el arco, en el equipo de fútbol "Las Pibas".

"Me emociona y me pone feliz, porque uno piensa que del barrio no se llega a ningún lado, pero de donde vengamos, podemos llegar lejos", puntualizó en su momento la arquera sobre el orgullo que sentía por representar a su barrio.

Luego, Rea pasó a militar en Excursionistas, equipo de la Primera División del fútbol femenino de nuestro país.