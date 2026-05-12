Moritán intentó invalidar la Marcha Universitaria y las redes lo liquidaron: "¿Qué dice el exmarido de...?"
El exmarido de Pampita criticó duramente la movilización de quienes están a favor de la educación pública y la gente no se quedó callada.
Roberto García Moritán, el exfuncionario porteño reconocido sólo por ser el exmarido de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, volvió a la carga en sus redes sociales para mostrar una de sus peores caras: la que está en contra de la educación pública.
En las últimas horas, el empresario criticó duramente la cuarta Marcha Federal Universitaria, con el único fin de fustigar al kirchnerismo, lo que -por supuesto- cosechó los peores comentarios hacia su persona: "$70.000 millones recortó el kirchnerismo en educación, no marcharon, no tomaron universidades, no dijeron ni una palabra. Y ahora que se habla de auditoría, de control de gastos, aparecen todos indignados. Entonces no es por la educación, es porque se les termina el curro".
Y agregó: "Porque detrás de la supuesta marcha estudiantil están los mismos de siempre, sindicatos, militantes y políticos que viven del estado desde hace décadas. Y mientras te hablan de desfinanciamiento, las transferencias fueron llegando mes a mes. La plata está, lo que no quieren es mostrar en qué la gastan", aseguró.
La reacción de los internautas a la publicación de Moritán
Como era de esperarse, el exfuncionario porteño fue liquidado por los comentarios de los usuarios de Instagram, donde él decidió hacer la repudiable publicación: "Te banco en cosas buenas que hacés, en esta no"; "Roberto, con todo respeto, soy docente de escuela pública. Este último año y medio hasta papel higiénico a los alumnos tenemos que pedir. No pasó nunca", fueron algunos de los comentarios.
Tras algunos mensajes que intentaban generar conciencia en el empresario, otros directamente se dedicaron a continuar burlándolo: "Por algo lo dejó Pampita"; "Otro que no pasó el CBC"; "¿Qué dice el ex de Pampita?"; "Exmarido de Pampita, cobrás del Estado y te quejás del gasto ajeno. Si tanto te preocupa auditar, empezá por el Congreso que vos integrás. Sorete".
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