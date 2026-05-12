Moritán intentó invalidar la Marcha Universitaria y las redes lo liquidaron: "¿Qué dice el exmarido de...?"

La reacción de los internautas a la publicación de Moritán

Como era de esperarse, el exfuncionario porteño fue liquidado por los comentarios de los usuarios de Instagram, donde él decidió hacer la repudiable publicación: "Te banco en cosas buenas que hacés, en esta no"; "Roberto, con todo respeto, soy docente de escuela pública. Este último año y medio hasta papel higiénico a los alumnos tenemos que pedir. No pasó nunca", fueron algunos de los comentarios.

Tras algunos mensajes que intentaban generar conciencia en el empresario, otros directamente se dedicaron a continuar burlándolo: "Por algo lo dejó Pampita"; "Otro que no pasó el CBC"; "¿Qué dice el ex de Pampita?"; "Exmarido de Pampita, cobrás del Estado y te quejás del gasto ajeno. Si tanto te preocupa auditar, empezá por el Congreso que vos integrás. Sorete".