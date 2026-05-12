"Lástima que no puedo entrar": el desopilante tuit de uno de los autores del "Robo del Siglo" que es viral

"Lástima que no puedo entrar a ese país", sentenció el exlíder de la banda, haciendo alusión a su prohibición de ingreso a la Argentina y a su reconocida habilidad para vulnerar sistemas de seguridad.

image La respuesta de Luis Mario Vitette Sellanes que es viral.

Como era de esperarse, la ocurrencia no tardó en viralizarse. El tuit se llenó de respuestas de usuarios que celebraron la salida del uruguayo con comentarios de todo tipo, pero principalmente destacando la ocurrencia del autor.

La publicación acumuló miles de interacciones en pocas horas, demostrando que, a pesar del paso del tiempo y de haberse retirado de la actividad delictiva, el "Ladrón del Siglo" sigue manteniendo un vínculo muy particular —y cargado de picardía— con el público argentino.