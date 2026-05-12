"Lástima que no puedo entrar": el desopilante tuit de uno de los autores del "Robo del Siglo" que es viral
Desde Uruguay, Luis Mario Vitette Sellanes intentó dar muestras de sus particulares conocimientos y recibió todo tipo de respuestas.
Luis Mario Vitette Sellanes, uno de los cerebros detrás del ya mítico "Robo del Siglo", volvió a ser viral este martes tras protagonizar un divertido cruce en la red social X (antes Twitter), haciendo alusión a sus supuestos dotes como ladrón, que despertó miles de reacciones.
El uruguayo, que reside en su país natal tras haber cumplido su condena por el asalto al Banco Río, dio que hablar con un comentario cargado de ironía sobre su antiguo "oficio".
Todo comenzó cuando una usuaria de la red social (@majogm) compartió una imagen que representaba una verdadera urgencia doméstica: una caja fuerte bloqueada.
"Murió esta caja fuerte y adentro tiene un pasaporte que tiene que ser usado el sábado", escribió la joven, visiblemente preocupada por el documento que necesitaba para viajar.
La respuesta de Luis Mario Vitette Sellanes que es viral
Rápido de reflejos y con el humor que lo caracteriza, Vitette citó la publicación sugiriendo que él podría solucionar el inconveniente en cuestión de segundos si no fuera por su situación legal.
"Lástima que no puedo entrar a ese país", sentenció el exlíder de la banda, haciendo alusión a su prohibición de ingreso a la Argentina y a su reconocida habilidad para vulnerar sistemas de seguridad.
Como era de esperarse, la ocurrencia no tardó en viralizarse. El tuit se llenó de respuestas de usuarios que celebraron la salida del uruguayo con comentarios de todo tipo, pero principalmente destacando la ocurrencia del autor.
La publicación acumuló miles de interacciones en pocas horas, demostrando que, a pesar del paso del tiempo y de haberse retirado de la actividad delictiva, el "Ladrón del Siglo" sigue manteniendo un vínculo muy particular —y cargado de picardía— con el público argentino.
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