Masa de aire polar con frío extremo y hasta heladas: cómo sigue el clima gélido en Buenos Aires

Cómo sigue el frío en Buenos Aires

Siembre de acuerdo con el informe de Meteored, el avance de un frente frío desde la Patagonia generará un escenario de marcado descenso térmico en territorio bonaerense:

Temperaturas críticas: Se prevé que las marcas mínimas caigan por debajo de los 5 °C en gran parte de la provincia.

Heladas: En zonas rurales y áreas bajas de Buenos Aires, el termómetro podría ubicarse cerca de los 0 °C o incluso valores negativos, provocando heladas generalizadas entre el viernes y el domingo.

Inestabilidad: Antes del ingreso del aire seco y frío, podrían registrarse condiciones de inestabilidad con lluvias débiles y muy aisladas durante el sábado y domingo, aunque con acumulados de escaso volumen.

Panorama del clima en el resto del país

Mientras que la zona núcleo (Córdoba, Santa Fe y San Luis) compartirá el patrón de frío y sequedad de Buenos Aires, el noreste argentino presentará un escenario diferente:

Lluvias y tormentas: El noreste (Misiones y Corrientes) tendrá las mayores probabilidades de fenómenos organizados y tormentas, asociados a la actividad atmosférica en Paraguay y el sur de Brasil.

El tendrá las mayores probabilidades de fenómenos organizados y tormentas, asociados a la actividad atmosférica en Paraguay y el sur de Brasil. Baja humedad: En el centro del país, la persistencia de aire seco seguirá limitando la posibilidad de precipitaciones significativas, manteniendo el déficit de lluvias en las principales áreas agrícolas.