Internaron a Carlos Menem: le realizaron el hisopado para descartar coronavirus

Embed

"Acompaño, celebro y saludo al amigo Presidente Alberto Fernández por visitar nuestra querida provincia de La Rioja, dónde fortalece la Fe y la esperanza de nuestra amada tierra", ponderó el senador nacional. Y en ese sentido, agregó: "Porque Argentina sin grandeza no puede ser realmente Argentina. Porque una Nación sin todos sus sectores conjugados en un verdadero trabajo colectivo no es realmente una Nación. A seguir trabajando en conjunto, el beneficio será para todos los riojanos".



Según sus allegados, Menem, que el próximo 2 de julio cumplirá 90 años, cumplió de manera adecuada con los requisitos del aislamiento social, preventivo y obligatoria, ya que pertenece a la población que más riesgo tiene de contraer coronavirus.



Este sábado por la noche, en las redes sociales estaba publicado el hashtag #FuerzaMenem para que sus seguidores le envíen al ex presidente mensajes de apoyo.