Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por el caso YPF: "Darle la razón a los buitres es riesgoso"

Axel Kicillof y la defensa de la Ley sobre los Estatutos

El gobernador repasó la lógica jurídica que permitió revertir el fallo de la jueza Loretta Preska. El núcleo del debate era si debía primar el estatuto privado de la empresa o la ley de expropiación argentina. “La ley de nacionalización está por encima del estatuto de YPF privatizada. Cuando se aplica la ley de expropiación, no se tienen en cuenta los contratos entre privados”, subrayó.

Además, Kicillof recordó que el juicio se originó cuando un accionista minoritario en quiebra vendió su derecho a litigar a Burford Capital por apenas u$s 15 millones, buscando una ganancia sideral a costa del Estado argentino.

A su vez, el gobernador vinculó la recuperación de 2012 con el "desastre absoluto" que, según su visión, significó la privatización de los años 90 bajo la gestión de Repsol:

Vaciado de reservas: Detalló que la producción y las reservas de gas y petróleo se desplomaron, transformando a la Argentina de un país con superávit energético a uno con un déficit de u$s 12.000 millones .

Consenso político: Destacó que la nacionalización contó con 208 votos a favor en el Congreso, con la excepción del PRO, al que acusó de priorizar siempre la gestión privada por sobre el interés nacional.

Finalmente, el gobernador celebró que la justicia de EEUU "pusiera las cosas en su lugar" y ratificó que la estrategia legal sostenida durante años —basada en la primacía de la ley argentina— demostró ser la correcta para defender los recursos del país.