De cruzar la cordillera a tocar ABBA: el inusual regalo de la Orquesta de Granaderos a Karina Milei

Imputaron a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

En la tarde de este viernes, se conoció una noticia que complica aún más a Manuel Adorni: el jefe de Gabinete fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito, dado que el fiscal advierte una posible “discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción”, en la que el funcionario declaró únicamente dos propiedades y no consignó bienes en ese emprendimiento.

La denuncia e investigación que se lleva a cabo alude a que, según información pública disponible en portales inmobiliarios, “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente USD 149.875, con valores que oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”.

Una docena de medidas de prueba

Para avanzar en la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita pidió una batería de medidas de prueba.

Doce en total, entre ellas, solicitó informes a registros de la propiedad, organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la titularidad de bienes, vehículos y posibles participaciones societarias.

Por ejemplo, pidió que se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires “a fin de que informe la titularidad de dominio, antecedentes registrales, gravámenes, restricciones, medidas cautelares, nomenclatura catastral y partida correspondiente al lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club y/o a cualquier otro lote, unidad o inmueble ubicado dentro de dicho emprendimiento que registre a nombre de Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti”, según confirmaron fuentes judiciales.

También quiere saber quién paga las expensas de esa casa, por lo que consideró que debe librarse un oficio a la administración del country. Y que se solicite a la municipalidad que informe si se tramitó permiso de construcción.

Entre las medidas pedidas, el fiscal estimó que debe solicitarse al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “que informe la totalidad de los bienes inmuebles registrados a nombre de Manuel ADORNI y/o Bettina Julieta Angeletti, con detalle de su titularidad, porcentajes, fecha de adquisición, gravámenes, inhibiciones y demás constancias de dominio que se relacionen con los nombrados”

Además, requirió datos migratorios, movimientos laborales y documentación sobre eventuales operaciones inmobiliarias o financieras, así como información sobre los supuestos préstamos familiares mencionados en la denuncia.

Otra de las medidas sugeridas es pedir a la Oficina Anticorrupción “que remita copia certificada de la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Manuel Adorni, incluyendo los anexos reservados, correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, si existiere esta última; e informe, además, si el nombrado presentó la declaración jurada correspondiente al último ejercicio exigible. Asimismo, deberá acompañar la declaración jurada patrimonial integral de alta del nombrado”

El objetivo, según surge del requerimiento, es reunir elementos que permitan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su patrimonio, o si, por el contrario, se registran inconsistencias que justifiquen el avance de la causa.

La investigación quedó ahora a consideración del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, que deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público.

Otra de las posibilidades es que el juez delegue la causa en el fiscal, y que sea Pollicita quien lleve adelante las medidas relacionadas a la investigación.