Cumbre de Ginés, Quirós y Gollán: no se habló de restricciones, pero sí de "ajustar" en el transporte

Del cónclave fueron parte el ministro de Salud de la Nación, Gines González García; y los titulares de las carteras sanitarias de la Provincia, Daniel Gollán; y de la Ciudad, Fernán Quirós. La reunión fue buena, coincidieron las carteras sanitarias, y desde la administración de Rodríguez Larreta resaltaron en diálogo con este portal que el diálogo con Nación "es muy bueno" y aseguraron que hay "cero roces".

El principal objetivo del encuentro entre los responsables del área Salud fue el seguimiento y diagnóstico conjunto de la situación vinculada a la pandemia del coronavirus Covid-19 en el AMBA "para brindar respuesta y herramientas que ayuden a afrontar este momento y cuidar de la mejor manera posible a los argentinos y argentinas", precisó Presidencia a través de un comunicado.

La situación del coronavirus en el AMBA es monitoreada y evaluada de manera constante y se realizan diálogos "con todos los sectores involucrados para ayudar a tomar las mejores decisiones para toda la sociedad", añadió el texto oficial, en el que vuelve a insistir en la importancia de "respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y las medidas de higiene". "Entre todos podemos aportar para frenar el virus", sostiene.

"La situación epidemilógica es una sola en todo el AMBA, y día a día vamos viendo la evolución de los contagios y en base a eso vamos a aconsejar que se tomen la medidas oportunas", explicó Ginés al término de la reunión.

El ministro de Salud nacional dijo que durante el encuentro conjunto con sus pares de la Provincia y la Ciudad no hablamos de nuevas restricciones, pero "sí de ajustar una serie de cosas que son difíciles" y citó el caso del transporte y las masivas salidas de la gente a la calle.

"Dijimos desde el primer día que es el lugar en el que las posibilidades de contagio se expanden, y no nos gusta lo que pasa en el Conurbano y en la Ciudad, donde nos preocupa que no se esté cumpliendo el distanciamiento", afirmó.

Consultado sobre los runners, dijo que en lo particular a él no le preocupa, pero -subrayó- "no es una imagen demasiado buena porque si por un lado decimos que no el fútbol por situaciones epidemiológica, es difícil decir que a otros que sí".

Por su parte, voceros de la cartera sanitaria porteña señalaron a minutouno.com que "en la Ciudad los indicadores nos siguen dando en la situación que estamos y en la fase que estamos", por lo que descartaron, por el momento, restringir alguna actividad ya habilitada o retroceder de fase.

A su vez, este martes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindará detalles de una nueva etapa de testeos y la búsqueda de contactos estrechos en la Ciudad. "No habrá cambio de estrategia", aclararon a este portal, aunque evitaron adelantar las medidas que anunciarán.