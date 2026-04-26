Quién es Carlos Frugoni, el funcionario desplazado tras no declarar por "error" sus viviendas en Miami

Quiénes Carlos María Frugoni

Frugoni es arquitecto de profesión y cuenta con una vasta experiencia de 38 años en el sector. Su carrera se divide en dos grandes etapas:

Sector Privado: En sus inicios fundó su propia constructora y luego formó parte de diversas empresas internacionales.

Gestión en la Ciudad (AUSA): Su nombre cobró relevancia durante sus más de 15 años en Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), donde llegó a ser presidente y director general. Bajo su gestión se ejecutaron obras clave para la Ciudad de Buenos Aires, como: el Paseo del Bajo y los viaductos Mitre y San Martín; el sistema de peajes Free Flow (sin barreras); el Metrobús 9 de Julio y la extensión de la Autopista Illia.

El paso de Carlos Frugoni por el Gobierno Nacional

Antes de recalar en el Palacio de Hacienda, Frugoni tuvo un breve paso como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). En enero de 2026, fue convocado por Caputo para coordinar los proyectos de infraestructura y obra pública del país, debido a su perfil de especialista en ejecución vial y urbana.

El escándalo de los departamentos en Miami:

La caída del funcionario se originó al descubrirse que poseía siete propiedades en Miami, Estados Unidos, que no figuraban en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante ARCA (ex AFIP).

Frugoni admitió la omisión alegando una equivocación administrativa. "Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional", explicó al diario Clarín.

Respecto a su situación impositiva, el exsecretario reconoció que tributaba por dichos inmuebles en EE. UU., pero que había omitido hacerlo en Argentina, una falta grave para cualquier funcionario público obligado a la transparencia patrimonial.