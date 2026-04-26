Renunció el funcionario de Luis Caputo al que le descubrieron propiedades sin declarar en Estados Unidos
El ahora exfuncionario Carlos Frugoni quedó envuelto en uno de los tantos escándalos que sacude al Gobierno de Javier Milei.
En uno de los tantos escándalos que sacude al Gobierno, Carlos María Frugoni renunció este domingo como secretario de Coordinación de Infraestructura tras una investigación periodísticas que reveló que había omitido declarar siete departamentos en Miami, Estados Unidos, y dos sociedades comerciales en el exterior
Mientras la mira sigue puesta en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; este domingo el ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario.
La situación de Frugoni se volvió insostenible tras conocerse que los bienes ubicados en Florida no figuraban en las presentaciones oficiales ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según trascendió, el exfuncionario admitió haber "cometido un error" al no declarar estas propiedades, pero la presión pública y el avance de las causas judiciales precipitaron su salida del gabinete libertario.
Carlos María Frugoni y un ascenso interrumpido por la Justicia
Frugoni venía de ocupar cargos de relevancia dentro de la actual gestión. Antes de recalar en el Ministerio de Economía, fue el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El ahora exfuncionario había renunciado a la CNRT en diciembre de 2025 para asumir su rol en la Secretaría de Infraestructura, cargo que ocupó apenas unos meses hasta el escándalo actual.
Más allá de su alejamiento del cargo, el panorama legal para el exsecretario es complejo. Actualmente enfrenta una denuncia formal por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa.
La Justicia investigará si la falta de inclusión de los siete departamentos y las empresas en su declaración jurada respondió a un descuido administrativo —como alega el exfuncionario— o a una maniobra deliberada para ocultar su verdadero patrimonio mientras ejercía funciones públicas.
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