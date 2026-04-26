Renunció el funcionario de Luis Caputo al que le descubrieron propiedades sin declarar en Estados Unidos

Carlos María Frugoni y un ascenso interrumpido por la Justicia

Frugoni venía de ocupar cargos de relevancia dentro de la actual gestión. Antes de recalar en el Ministerio de Economía, fue el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El ahora exfuncionario había renunciado a la CNRT en diciembre de 2025 para asumir su rol en la Secretaría de Infraestructura, cargo que ocupó apenas unos meses hasta el escándalo actual.

Más allá de su alejamiento del cargo, el panorama legal para el exsecretario es complejo. Actualmente enfrenta una denuncia formal por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa.

La Justicia investigará si la falta de inclusión de los siete departamentos y las empresas en su declaración jurada respondió a un descuido administrativo —como alega el exfuncionario— o a una maniobra deliberada para ocultar su verdadero patrimonio mientras ejercía funciones públicas.