Espionaje ilegal: detuvieron a Susana Martinengo y a otras 20 personas

Los ex espías Jorge "Turco" Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo figuran entre los detenidos.

El listado de los 21 detenidos se completa con Emiliano Federico Matta (ex AFI), Guillermo Julián Matta (ex AFI, ex PFA y Policía de la Ciudad), María Mercedes Funes Silva (ex AFI), María Andrea Fermani (ex AFI), Daiana Romina Baldassarre (ex AFI), Denise Aya Tenorio (ex AFI), Dominique Lasaigues (fucionaria del gobierno porteño), María Belén Sáez, Mariano Ignacio Ochoa, Andrés Patricio Rodríguez (servicio penitenciario), Gustavo Marcelo Ciccarelli (ex PFA), Juan Carlos Rodríguez (ministerio de Justicia y Seguridad porteño), Diego Luis Dalmau Pereyra (ex AFI), Javier Esteban Bustos (ex AFI), Jonathan Ezequiel Nievas (ex AFI) y Martín Terra.

El Turco Sáez, Araque y Melo eran los tres agentes de la AFI que estaban a cargo de las maniobras de espionaje ilegal. Sáez confirmó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia haber realizado este tipo de actividades por orden de sus superiores en la AFI comandada durante la gestión de Cambiemos por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Tras ratificar las prácticas ilegales de la AFI, el lunes Sáez solicitó protección al juez Villena y asegurar temer por su vida y la de su familia tras denunciar que les estaban tomando fotos en su casa desde un auto Chevrolet Corsa que daba vueltas alrededor de su domicilio.

El abogado de Sáez presentó escritos ante la Cámara Federal de La Plata y a la Comisión Bicameral de Inteligencia:

Consignó que ayer “momentos después de las 18 horas, mi defendido me llamó por teléfono para comunicarme su preocupación y temor porque pudo ver a dos personas del sexo masculino tripulando el vehículo Volkswagen Corsa dominio HWY-256 que daban vuelta alrededor de su domicilio y tomaban fotografías”.

Como el juez Federico Villena no hizo lugar al pedido de consigna, “vengo nuevamente a solicitar ante V.E .para que se arbitren los medios necesarios para que se implante consigna que custodie a mi defendido y a su grupo familiar”.

Días atrás “el turco”, tras confirmar maniobras de espionaje ilegal del macrismo, declaró ante la Bicameral que sentía miedo de que lo matasen y pidió custodia.