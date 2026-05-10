El "respaldo" de Luis Caputo a Manuel Adorni: "El Presidente piensa que es honesto"

El escándalo de Manuel Adorni, sin riesgo político

Para Caputo, las polémicas que rodean al jefe de Gabinete no tienen correlato en los mercados ni en las decisiones de inversión. Según su visión, la Argentina ha logrado separar la gestión económica de los ruidos de la política tradicional.

“Este es el único país en donde si pasaba algo en la política tenía impacto porque la economía estaba desordenada. Este no es el caso, el riesgo país está en mínimos y nadie va a dejar de invertir en la Argentina por la declaración jurada de Adorni”, sostuvo el funcionario.

El ministro insistió en que hoy el país cuenta con un programa "más sólido" que lo asemeja a un país normal, diferenciándose de lo que ocurría "tradicionalmente cuando gobernaba el peronismo".

Luis Caputo y más promesas de "segundo semestre"

"A partir de junio se vienen los mejores meses", prometió el ministro. Más allá de la coyuntura política, el titular de Hacienda se mostró optimista respecto a los indicadores de actividad, asegurando que el piso de la recesión ya quedó atrás.

Caputo destacó una supuesta recuperación en la industria y la construcción, señalando que la mayoría de los sectores ya muestran números positivos. “Estamos en un proceso de recuperación. A partir de junio se vienen los mejores meses”, vaticinó, reforzando la idea de una salida de la crisis en forma de "V".

Con estas declaraciones, Caputo buscó encapsular el "caso Adorni" como un tema estrictamente político-administrativo, intentando blindar la confianza de los inversores y ratificando que el rumbo económico se mantiene inalterable ante cualquier conflicto interno del Gobierno.