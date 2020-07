Nueva embestida del macrismo contra los feriados: proponen eliminar los que restan por este año

Patiño, que había sido el único diputado que había votado en 2017 en contra del regreso de los feriados puente con fines turísticos que el mismo gobierno de Mauricio Macri había eliminado en el inicio de su gestión, asegura en su proyecto que "dada la abrupta caída de la actividad económica en todos los sectores, resulta conveniente aprovechar el calendario para dinamizar la economía".

Así el legislador macrista carga sobre el descanso de los trabajadores la responsabilidad de la actual crisis económica que generó el gobierno del que formó parte y que profundizó este año la pandemia de coronavirus Covid-19.

Para Patiño no tiene sentido sostener los feriados ya que el turismo interno, que podría verse beneficiado, se encuentra restringido por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto en el marco de la pandemia.

Y busca defender el bolsillo empresario en detrimento del descanso de los trabajadores. "El costo laboral en día feriados, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, se incrementa sustancialmente para aquellos que presten servicios en estos días".

La norma apunta a convertir en días no laborables los próximos cinco feriados. La diferencia radica en que el feriado es de cumplimiento obligatorio y aquellos trabajadores que deben concurrir a sus puestos como cualquier otro día reciben una compensación económica extra por ello. En cambio en un día no laborable es potestad del empleador definir si sus empleados trabajaran como cualquier otro día o no y en caso de hacerlo no perciben ningún tipo de compensación extra por hacerlo.

En su cuenta de Twitter, Patiño ratificó su posición: “Entiendo que la reapertura gradual de actividades es una buena oportunidad para que muchos comercios, profesionales y pequeñas empresas puedan abrir y producir sin los costos que implica hacerlo durante un feriado obligatorio”.

El 13 de septiembre de 2017, la Cámara de Diputados de la Nación votó la Ley de feriados nacionales inamovibles y trasladables, días no laborables y fines de semana largos luego de que el gobierno de Macri eliminara los feriados puente en el inicio de su getsión. Al duro impacto que tuvo esa decisión en el turismo se sumó luego la crisis económica que sobrevino durante el gobierno de Cambiemos por lo que dieron marcha atrás y se resolvió restituirlos. Durante esa sesión hubo 103 ausencias, ninguna abstención, 153 votos afirmativos y un único voto negativo, el del diputado Patiño. En aquella oportunidad aseguró que ya se habían perdido demasiados días de clase y la medida, más allá del beneficio del turismo, perjudicaba a otros sectores.