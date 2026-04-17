La mano derecha de Axel Kicillof decretó feriado el lunes y puede haber asueto para más de 15.000 bonaerenses
El ministro Carlos Bianco firmó una resolución y decretó un nuevo feriado para el día lunes veinte de abril. Enterate a qué localidad le corresponde.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof confirmó una excelente noticia para varios trabajadores bonaerenses. A través de una nueva resolución oficial, se decretó un nuevo feriado para el día lunes veinte de abril. De esta manera, los afortunados ciudadanos podrán disfrutar de un esperado fin de semana largo.
A quiénes beneficia el feriado provincial
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, firmó el documento oficial para corregir una omisión en el calendario previo. El día no laborable le corresponde exclusivamente al municipio de Rauch, que celebra el aniversario número ciento cincuenta y cuatro de su histórica fundación.
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La medida afecta directamente a la administración pública y a los trabajadores del Banco Provincia. En tanto, este descanso será totalmente optativo para los empleados vinculados a la industria y al comercio local.
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