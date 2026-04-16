Feriados: el banco de Axel Kicillof decretó asuetos en abril y hasta hay un fin de semana largo de cuatro días
El banco provincial decretó nuevos feriados para la segunda quincena de abril. Varias localidades bonaerenses disfrutarán de un esperado fin de semana largo.
El Banco Provincia dio a conocer el cronograma oficial de feriados para la segunda mitad de abril. De esta manera, los habitantes de múltiples localidades bonaerenses podrán disfrutar de jornadas no laborables que, al combinarse con sábados y domingos, generarán el ansiado descanso de un fin de semana largo.
Qué feriados arman un fin de semana largo
Al observar el calendario de la segunda quincena, se destacan varias fechas estratégicas que caen en días viernes o lunes, permitiendo a los vecinos empalmar el descanso con el fin de semana tradicional. Además, hay un caso muy especial previo al Día del Trabajador.
Los días que generan fines de semana extendidos son:
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Viernes 17 de abril: Aniversario fundacional en Erize (Puan) y Tornquist.
Lunes 20 de abril: Aniversario fundacional en Rauch.
Viernes 24 de abril: Fiesta patronal en Marcos Paz y aniversario fundacional en Tres Arroyos.
Lunes 27 de abril: Aniversario fundacional en Mayor Buratovich (Villarino).
Jueves 30 de abril: Aniversario fundacional en Navarro. Al caer un día antes del 1° de mayo (Día del Trabajador), los habitantes de esta localidad disfrutarán de un fin de semana extra largo de cuatro días.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo: un tormentón álgido apagará el veranito y bajará 15 grados la temperatura
El calendario completo de abril
Para no perder de vista ninguna fecha, a continuación detallamos todos los asuetos dictados por la entidad durante este mes en los distintos distritos y localidades de la provincia:
Partidos:
- 20 de abril: Rauch
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22 de abril: Patagones
24 de abril: Marcos Paz y Tres Arroyos
30 de abril: Navarro
Localidades:
- 17 de abril: Erize (Puan) y Tornquist
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18 de abril: El Perdido (Coronel Dorrego)
19 de abril: Roberto Payró (Magdalena)
23 de abril: Los Pocitos (Patagones)
25 de abril: Coronel Granada (General Pinto)
27 de abril: Mayor Buratovich (Villarino)
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