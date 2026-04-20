El banco de Axel Kicillof decretó un feriado y hasta 129.437 bonaerenses tendrán asueto y fin de semana largo
Una excelente noticia llegó para miles de habitantes bonaerenses. El Banco Provincia decretó un nuevo feriado para disfrutar un gran fin de semana largo.
El gobernador Axel Kicillof y el Banco Provincia confirmaron un nuevo asueto para dos importantes municipios. Gracias a esta gran medida administrativa, casi ciento treinta mil ciudadanos tendrán un feriado local este viernes veinticuatro de abril, conformando así un más que merecido y esperado descanso de tres días consecutivos.
Quiénes tendrán un feriado con fin de semana largo
La esperada jornada no laborable fue establecida de manera oficial para conmemorar y fomentar las festividades locales de dos partidos de la provincia. Por un lado, la ciudad de Marcos Paz celebrará su tradicional fiesta patronal, mientras que, de manera simultánea, el municipio de Tres Arroyos festejará un nuevo aniversario fundacional.
Al caer el día viernes, los 129.437 habitantes que suman ambas localidades podrán gozar de un fin de semana verdaderamente largo. La resolución aplica directamente a la administración pública y a los trabajadores del Banco Provincia, siendo un descanso de carácter optativo para las áreas de la industria y todo el sector comercial privado.
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Qué otro feriado falta en el mes de abril
Además de los distritos mencionados, el extenso cronograma oficial de asuetos bonaerenses todavía reserva fechas festivas para otros rincones de la provincia antes de que finalice el mes.
A continuación, repasamos las cuatro celebraciones restantes correspondientes a los próximos días de abril:
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Los Pocitos (Patagones): 23 de abril por su aniversario fundacional.
Coronel Granada (General Pinto): 25 de abril por su aniversario fundacional.
Mayor Buratovich (Villarino): 27 de abril por su aniversario fundacional.
Navarro: 30 de abril por su aniversario fundacional.
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