Espionaje ilegal M: Majdalani y su desesperada defensa para evitar el procesamiento

En una encendida defensa intentando desvincularse de las imputaciones que pesan sobre ella, Majdalani también criticó duramente a quien fuera uno de los hombres más cercanos a Cristina Kirchner, Oscar Parrilli por no haberla llamado por teléfono cuando ocurrió el episodio de espionaje en el Instituto Patria.

Aseguró que “jamás realicé nada fuera de la ley” y que al finalizar el mandato de Macri, “cuando salí de la agencia cerré un capítulo de mi vida”.

Las frases surgen de la declaración que la ex subdirectora de la AFI hizo ante la justicia de Lomas de Zamora en su declaración indagatoria a la que tuvo acceso minutouno.com

Qué dijo Majdalani

Sobre el episodio del Instituto Patria: “Estaba en mi despacho del edificio central de AFI, era pleno día y vi en la televisión ­yo trabajaba habitualmente con tres televisores encendidos en distintos canales­ vi un auto que daba una vuelta en “U” y se retiraba del lugar, el locutor y el graff en la televisión decían “que la AFI estaba haciendo espionaje ilegal en el Instituto Patria”.

“No voy a negar que al ver eso me inquieté. Inmediatamente llame por teléfono a Martín Coste (ex jefe de Contrainteligencia) y le pregunte qué es lo que estoy viendo en televisión y el me respondió: “Yo estoy viendo lo mismo, voy averiguar detalles pero quédate tranquila que están descartando una alerta en la causa G­20”.

“Le solicite un informe por escrito sobre la situación lo antes posible, en el mismo momento me sonó en el otro teléfono y era el Director, (Gustavo Arribas) bastante alterado, me pregunto exactamente lo mismo: “Que era lo que estaba viendo en la televisión”, le respondí que quedara tranquilo, que Coste me había explicado y que luego iba a tener un informe por escrito.

Cuestionamiento a Oscar Parrilli: “Sobre todos estos hechos y situaciones, hay varias cosas que me llamaron mucho la atención, una de ellas es que el Dr. Oscar Parrilli, actual senador nacional, que fue diputado nacional, que fue muchos años secretario general de la presidencia de la nación y fue además, un año y dos meses Director de la AFI, no me haya llamado por teléfono antes de ir a los medios a hacer semejante acusación y porque digo semejante acusación, porque cualquier persona que entienda un poco sobre la materia, sabe que es absurdo creer que se puede estar efectuando espionaje ilegal a plena luz del día con un auto registrado a nombre de la agencia, que los agentes le facilitan a la policía la cédula verde del mismo, además todos los movimientos de la ex presidente de la nación, senadora en ese momento, quedaban registrados al instante por la prensa, la senadora no tenía un minuto de paz, la prensa la perseguía constantemente, se moviera a donde se moviera. Si salía de su domicilio, era transmitido en directo a todo el país, faltándole el respeto a su vida privada, se ventilaban todos sus movimientos”.

“Y el Dr. Parrilli, no puede desconocer esa situación de ninguna manera, debía haberme llamado, porque no importa si trabajábamos en diferentes gobiernos, si no pertenecíamos a la misma extracción política, lo que sí importa y no puede pasarse por alto, es el respeto a las instituciones, el respeto al trabajo ajeno, él sabe perfectamente bien que esa situación tenía que tener una explicación lógica y judicializar la política es una práctica muy desagradable”.

Majdalani admitió que ella bajaba las “grandes líneas de trabajo” y que le “reportaban”: “Otra cosa altamente llamativa, es que el Sr. Martín Coste manifieste que no sabía lo que estaba pasando y ahí quiero explicar un poco como es el funcionamiento del área: yo me reúno con los directores operacionales y bajaba las grandes líneas de trabajo, luego ellos iban a sus direcciones, se reunían con sus colaboradores y daban las indicaciones de trabajo”.

Habitualmente teníamos reuniones donde los directores, solos o acompañados de sus colaboradores me reportaban los trabajos y de los avances sobre cada tema.

Le prometieron que ella y Arribas iban a ir presos: “Otro hecho que quiero mencionar, es la reunión a la que fuimos citados por la Comisión Bicameral de Control de los organismo de Inteligencia del Congreso de la Nación, en el anexo del Senado de la Nación a la que el Dr. Arribas y yo, asistimos en el mes de abril de 2019, el diputado Tailhade y el diputado Moreau, a los gritos nos juró que íbamos a tener que ir a declarar y que íbamos a ir presos”.

“Quedar frente al mundo como una gran nación”: “Considero importante destacar, que vivíamos épocas realmente preocupantes, para nosotros, digo para todos quienes teníamos que ver, teníamos una obligación respecto de los eventos y de velar tanto por la seguridad nacional como el orden institucional. Todos nosotros estábamos muy ocupados y preocupados, por lo menos para mí en lo personal, era fundamental que la Argentina hiciera un buen papel, que no tuviéramos ningún incidente, que quedáramos frente al mundo como una gran nación. Vuelvo a la manera de trabajar, y voy a volver a referirme a una vez que yo daba el lineamiento general del trabajo, los directores hablaban con sus colaboradores y organizaban la manera de trabajar”.

“La obediencia debida no exime de responsabilidad a los agentes”: “Es imposible que el director operacional desconozca lo que pasa en su dirección. Todos los agentes de inteligencia tienen la obligación de conocer y de cumplir con la Ley Nº 25.520, que dice en su artículo 5 BIS que “la obediencia debida no exime de responsabilidad”.

"Quiero aclarar, que yo me entero de las cosas por los medios antes de que mis abogados puedan leer los expedientes y que deberíamos tener más cuidado ya que estamos hablando de inteligencia nacional”.

Coste miente y tenía el deber de denunciar: “Coste manifestó, no solamente que desconocía, sino que había renunciado ante mí, cosa que jamás ocurrió, que me había pedido que aparte o despida a Alan Ruiz (Director de Operaciones Especiales) , cosa que jamás ocurrió, que se dio cuenta que todo esto era mentira, que habíamos hecho todo esto para encubrir un delito. Decir todo eso ahora, no lo exime de su responsabilidad, el tenia infinidad de posibilidades de denunciar de considerarlo necesario y si él se atreve a decir, que yo formaba parte de semejante cosa y que no podía denunciar dentro de la agencia, hubiera recurrido a la justicia, hubiera recurrido a la bicameral de inteligencia que es quien controla naturalmente lo que hace AFI.

Sobre la declaración de testigos: “Igual que las manifestaciones de los testigos, todos esos testigos tenían la misma obligación que Coste, la misma obligación de ir a denunciar si consideraban que algo estaba ocurriendo y era ilegal.

“Quiero dejar claro, que yo no conozca una operación, de ninguna manera la convierte en ilegal, era lógico que yo no conociera todas las operaciones que se realizaban o todas las alertas que se descartaban y eso no las convertía en ilegales”.

“Nada fuera de la ley”: “ A lo largo de los cuatro años que yo trabaje en la agencia, jamás di una orden a nadie para que realice nada fuera de la ley, durante toda mi gestión se trabajó apegado a la ley. El 9 de diciembre, cuando yo salí de la agencia, cerré un capitulo en mi vida”. “Salí, con la convicción y la satisfacción de haber trabajado por mi país con todo lo que pude, honestamente y con el convencimiento absoluto de que había servido a mi patria, así es como salí el 9 de diciembre de la agencia, con la satisfacción del deber cumplido”.

Sobreseimiento: “Hoy me encuentro acá dando explicaciones sobre un hecho por el cual ya fui sobreseída en otro tribunal que considero, que solamente, empaña todo el trabajo que yo realice”.

No contesta preguntas porque desconoce la competencia del juez Juan Pablo Auge :

“No voy a contestar preguntas mientras no esté determinada tanto la competencia como la jurisdicción y otros planteos que mi defensa ha realizado, que en cuanto eso este decidido, voy a estar gustosa de responder todas las preguntas que considere necesario”.