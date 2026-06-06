Axel Kicillof decretó tres días de duelo en provincia de Buenos Aires tras la muerte de Indio Solari

"Despedimos hoy al Indio, despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino. Alguien que le dio lenguaje, poética, voz, a varias generaciones de argentinos y argentinas", sentenció el gobernador.

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Asimismo, propuso un resumen del legado político y existencial que deja el cantante en la juventud y en la memoria colectiva, condensándolo en tres conceptos clave:

"La bandera de la verdadera libertad": "La voy a llamar así, de la liberación", puntualizó el gobernador, diferenciando el concepto del uso actual del oficialismo nacional.

"La bandera de la alegría": Como un motor de movilización popular.

"La bandera del futuro": Proyectando la obra de Solari hacia las nuevas generaciones.

La presencia de Kicillof en la Universidad Nacional de La Plata —cuna del rock platense que vio nacer a la mística ricotera— le otorgó un marco de especial cercanía al homenaje. Al terminar sus palabras, el auditorio rompió en un aplauso cerrado que duró varios minutos, reflejando el sentimiento de orfandad que atraviesa a gran parte de la provincia ante la pérdida del artista de Parque Leloir.

Cuándo velan públicamente a Indio Solari: el nuevo mensaje de su familia

En medio del inmenso dolor, la familia de Indio Solari reveló que, finalmente, el velatorio público del emblema del rock nacional tendrá su multitudinario último adiós este domingo 7 de junio, con el fin de "dar tiempo a la gente que viene de lejos". En este sentido, indicaron que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".

"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", manifestaron, sincerándose con el difícil momento que atraviesan.

Por otro lado, hay fuentes que aseguran que, en una carrera contra el tiempo, la gestión de Javier Milei busca entablar comunicación con el entorno familiar para ofrecer Tecnópolis como el escenario del velatorio. La urgencia surge tras el rechazo de la comisión directiva de Racing Club, que descartó la posibilidad de habilitar el Cilindro de Avellaneda para la despedida.

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