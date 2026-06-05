"Los ídolos populares viven para siempre": el sentido mensaje de Sergio Massa para despedir a Indio Solari

image El sentido mensaje de Sergio Massa para despedir a Indio Solari.

El comunicado completo de la Secretaría de Cultura de la Nación

La Secretaría de Cultura de la Nación despide al Indio Solari

La destacada figura del rock argentino falleció en la mañana de hoy a los 77 años de edad.

Con profundo pesar, la Secretaría de Cultura de la Nación despide a Carlos "Indio" Solari y acompaña a sus seres queridos. El gran ícono de la música argentina falleció esta mañana en el barrio bonaerense de Parque Leloir a los 77 años de edad.

Carlos Alberto Solari nació en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el 17 de enero de 1949. Junto a Eduardo “Skay” Beilinson y Carmen “La Negra” Poli, fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes dentro de la música argentina.

Como cantante, compositor y principal referente de Los Redondos, desarrolló una obra que trascendió el ámbito musical para convertirse en parte del imaginario popular argentino. Su voz inconfundible, sus letras cargadas de referencias sociales y culturales, y una personalidad alejada de la exposición mediática contribuyeron a construir una figura de dimensión mítica.

Tras la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 2001, el Indio inició una exitosa carrera solista al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Lejos de disminuir, su poder de convocatoria se multiplicó y cada presentación se transformó en un acontecimiento multitudinario.

A lo largo de su carrera dejó canciones que se convirtieron en clásicos del rock nacional, entre ellas, Jijiji, Juguetes perdidos, La bestia pop, Motor psico, El pibe de los astilleros, Vencedores vencidos, Un ángel para tu soledad, Un poco de amor francés, Masacre en el puticlub, Vamos las bandas y Preso en mi ciudad.

Su obra, su mirada artística y una relación única con su público, dejaron una huella imborrable en la cultura argentina.