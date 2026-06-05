La UTA le reclamó a Luis Caputo una urgente recomposición salarial para los choferes
El gremio que agrupa a choferes de colectivos de todo el país pidió al ministro de Economía que "trate, responda y resuelva el asunto".
Mediante una carta pública, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) hizo un “llamado” al Ministerio de Economía -liderado por Luis Caputo- “a fin de que trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes de nuestra actividad y nuestros trabajadores”.
En ese sentido, el gremio que agrupa a los choferes de colectivos de todo el país reclama por una recomposición salarial, pero “no hay respuestas, solo dilaciones” por parte del Gobierno Nacional y las patronales del sector.
Ante ese marco, se advierte que de seguir sin una respuesta positiva a esos reclamos “la paz social peligra”, amenazando así con eventuales paros de colectivos que afectarían principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde el sindicato que conduce Roberto Fernández se pide recibir el mismo trato que a los sectores “privilegiados” de la economía, pidiéndole al ministro Luis Caputo que los trate “como agroexportadores, petroleras o mineros”.
En la nota se denuncia que “los trabajadores de la actividad son sacrificados en el altar del ‘superávit fiscal’” y reclaman que ese superávit “no se construya con nuestros salarios”, por lo cual señalan que “nuestro pedido salarial es a partir del mes de mayo del corriente año”.
“Quieren cansar a los trabajadores, frenándolos a golpe de conciliación obligatoria”, se advierte en otro tramo, señalando que “la Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo y el superávit es sano; el tema es: a qué costo”.
Dirigiéndose directamente a Caputo, en su tramo final la carta pública indica: “Señor Ministro, trate, responda y resuelva el asunto, dilatar no sirve para nada, trátenos como agroexportadores, petroleras y mineros, los trabajadores necesitan del transporte y ahí estamos nosotros”.
La carta de la UTA, aparece en un contexto marcado por la nueva forma de distribución de los subsidios instrumentada por la Secretaría de Transporte de la Nación, que a través de la resolución 31/2026 plantea la “modernización y reestructuración” del transporte automotor e implicaría, según algunos analistas, mayores recortes en las compensaciones al sector.
Te puede interesar
Dejá tu comentario