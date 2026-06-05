La UTA le reclamó a Luis Caputo una urgente recomposición salarial para los choferes

En la nota se denuncia que “los trabajadores de la actividad son sacrificados en el altar del ‘superávit fiscal’” y reclaman que ese superávit “no se construya con nuestros salarios”, por lo cual señalan que “nuestro pedido salarial es a partir del mes de mayo del corriente año”.

“Quieren cansar a los trabajadores, frenándolos a golpe de conciliación obligatoria”, se advierte en otro tramo, señalando que “la Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo y el superávit es sano; el tema es: a qué costo”.

Dirigiéndose directamente a Caputo, en su tramo final la carta pública indica: “Señor Ministro, trate, responda y resuelva el asunto, dilatar no sirve para nada, trátenos como agroexportadores, petroleras y mineros, los trabajadores necesitan del transporte y ahí estamos nosotros”.

La carta de la UTA, aparece en un contexto marcado por la nueva forma de distribución de los subsidios instrumentada por la Secretaría de Transporte de la Nación, que a través de la resolución 31/2026 plantea la “modernización y reestructuración” del transporte automotor e implicaría, según algunos analistas, mayores recortes en las compensaciones al sector.