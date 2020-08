"Con vuelo propio": Larreta se distancia de un Macri que "no tracciona" y descarta a Marcos Peña

Ustedes dirán, muchas preguntas, sí, aunque los días traen, pareciera, algunas respuestas.

El viaje de placer del ex presidente Mauricio Macri a Francia en plena pandemia dejó heridas. Aunque "en on" algunos dirigentes intentan defenderlo, fuera de micrófono el apoyo no es tal. La marcha de este lunes con reclamos incomprensibles y variados en pleno pico de contagios también dejó secuelas en la oposición. Ante esto, Horacio Rodríguez Larreta ¿buscará su propio espacio dentro de JxC, intentará erigirse como el nuevo líder de la oposición o seguirá bajo el viejo padrinazgo de Macri?

“Hoy lo veo con vuelo propio”, sentenció a minutouno.com un estrecho colaborador del jefe de Gobierno de la Ciudad y agregó “no te digo ahora, pero pronto jugará su carta, su armado propio, muchos lo dan como candidato en el futuro, y hoy tampoco Macri te tracciona muchos votos porque hace pocos meses perdió en primera vuelta”. Claro y sin vueltas.

No hay dudas que Larreta creció al lado del ex presidente y eso lo ata. No obstante, fuentes del Palacio de Gobierno de la calle Uspallata señalan que el tiempo y la gestión hará que Larreta busque su camino: “Macri le dio la posibilidad y en su momento lo eligió por sobre Gabriela Michetti para conducir la Ciudad. Es su padre político, pero Horacio buscará su propio lugar o forzará a Macri para que lo elija nuevamente”.

¿Será Marcos Peña el armador de cara a 2023? “No”, le dijeron sin rodeos a m1 desde la mesa chica de Larreta aunque reconocieron que el ex Jefe de Gabinete pasó algunas veces por la oficina principal del Ejecutivo porteño: “Se juntó con Horacio tres veces. Pero como también se reunió con Vidal o Guillermo Dietrich. Él busca contener a todos dentro de Juntos por el Cambio. Trabaja para eso. Con Marquitos o hay una gran relación tampoco, pero dialoga. Es más cercano a Macri que a Horacio. Tampoco se va a sumar al gobierno de la Ciudad”, cerraron.

Ahora, ¿cómo es la relación con Patricia Bullrich? La que tiene el sello del Pro llamó a marchar este lunes, confirmó su presencia y hasta dijo que “el 99% de los adherentes al PRO sienten que deben estar allí con su bandera, en su auto”.

El otro Bullrich, Esteban, también llamó a asistir a la convocatoria hecha por redes sociales. El senador nacional por la Provincia expresó que “el lunes en la marcha se va a ver el cansancio de la gente”. Si bien dijo que no marchará, su mensaje invitó a la manifestación.

Por su lado tanto Larreta como Diego Santilli intentaron marcar que “no es una convocatoria del partido” pero el Jefe de Gobierno pidió que los concurrentes “no se pongan juntitos, uno al lado del otro. Es lo que pedimos en todas las manifestaciones”.

Claramente el pedido para que no se marche debió ser más fuerte o al menos, criticar a quien desde su espacio llamaron a participar cuando más casos de contagios hay.

De todos modos, voceros de Larreta le confiaron a minutouno.com que las palabras de Patricia Bullrich “no hicieron gracia” y agregaron que “está convocando en medio de una situación sanitaria grave”.

¿Habrá una pulseada entre ambos para ver quién termina liderando la oposición? Del lado del Jefe de gobierno porteño creen que “el as de espadas dentro del espacio es Larreta" y completaron: "Bullrich no tiene el armado interno. Vidal también es cercana a Horacio y son los que dialogan con todos. Si esta pandemia llegaba con Macri era inimaginable verlo sentado con Kicillof como lo hacen hoy con Horacio. Él es un constructor y dialogando armará su propio espacio”, sentenciaron.