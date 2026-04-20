Amplían denuncia contra Manuel Adorni por presuntas irregularidades en los medios públicos

adorni punta del este

Otro de los puntos relevantes es la existencia de transferencias bancarias. El expediente incluye diez operaciones realizadas por la empresa de Grandío a favor de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 por un total de 1.670.900 pesos. La investigación intenta establecer el concepto de esos pagos, que se produjeron antes de que el funcionario asumiera su cargo.

En cuanto a la modalidad de contratación, la denuncia describe una presunta triangulación a través de la productora, lo que habría permitido que el periodista no figurara formalmente dentro de la estructura estatal.

Asimismo, se advierte sobre un incremento progresivo en los montos de los contratos, que pasaron de cifras globales por ciclo a valores por capítulo significativamente más altos, en un contexto de ajuste presupuestario en los medios públicos.

Para el denunciante, el conjunto de elementos permite advertir, en una evaluación preliminar, la posible existencia de un esquema de beneficio indebido en favor de un allegado del funcionario. En ese sentido, el escrito califica la situación como de "máxima gravedad institucional" y solicita diversas medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a RTA, al organismo recaudador ARCA y a las empresas involucradas, además de la citación a declaración indagatoria de Manuel Adorni.