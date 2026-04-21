La inmobiliaria que intervino en la compra del departamento de Manuel Adorni denunció que la propiedad valía más

departamento adorni caballito

Feijoo deberá presentarse el miércoles 22 en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal federal Pollicita, quien lleva adelante la investigación. Allí deberá entregar su teléfono celular y la documentación vinculada a la propiedad y a la operación.

El viernes será el turno de Matías Tabar, contratista que realizó refacciones en una vivienda del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirida por la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. La ronda de declaraciones continuará hasta el 27 de abril, cuando declare Juan Cosentino, quien intervino en la venta de esa propiedad al matrimonio conformado por Adorni y Angeletti.

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