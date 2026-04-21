Cuándo arranca el paro nacional en Aeroparque
El paro nacional de ATE genera un caos total. Conocé los horarios de la masiva protesta en Aeroparque y qué otros aeropuertos están afectados este martes.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició este martes un contundente paro nacional que ya provoca un profundo caos en distintas terminales aéreas. En medio de una fuerte tensión y bloqueos en el interior, el gremio redobla la protesta y anticipa una escalada del conflicto salarial con el Gobierno.
A qué hora empieza la movilización en Aeroparque
Mientras que desde las primeras horas de la jornada ya se registran fuertes bloqueos en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate, la centralidad del reclamo se trasladará a la Ciudad de Buenos Aires. La organización sindical concentrará a partir de las 11 horas en Costa Salguero y realizará una importante conferencia de prensa a las 12 del mediodía en el Aeroparque Jorge Newbery.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, fue tajante respecto al futuro del diálogo: "Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el Gobierno. La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad".
IMPORTANTE: Qué servicios estarán afectados por el paro nacional de este martes
Los motivos del paro nacional y otras dependencias afectadas
La contundente medida de fuerza tiene como objetivo principal exigir la reapertura inmediata de las paritarias de la Administración Pública Nacional. Desde el sector denuncian que la pérdida salarial acumulada durante la actual gestión libertaria supera ampliamente el 44%.
Además del caos aeronáutico (donde solo se garantizan los vuelos sanitarios y de Estado), la huelga afecta severamente a múltiples áreas:
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Organismos estatales: Se realizan protestas desde las 10 de la mañana en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en rechazo al anuncio del ministro Federico Sturzenegger sobre la eliminación de más de 900 funciones.
Servicios esenciales: Solo hay guardias mínimas en hospitales, atención limitada en oficinas de ANSES y PAMI, y fuerte afectación en los controles de aduanas, migraciones, recolección de residuos y la CNRT.
Aguiar aprovechó la tensa jornada para apuntar directamente contra las prioridades de la Casa Rosada: "Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el presidente se hace el cantante en Israel. Ya no soportamos más las payasadas y los papelones".
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