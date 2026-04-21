Cuándo arranca el paro nacional en Aeroparque

Además del caos aeronáutico (donde solo se garantizan los vuelos sanitarios y de Estado), la huelga afecta severamente a múltiples áreas:

Organismos estatales: Se realizan protestas desde las 10 de la mañana en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en rechazo al anuncio del ministro Federico Sturzenegger sobre la eliminación de más de 900 funciones.

Servicios esenciales: Solo hay guardias mínimas en hospitales, atención limitada en oficinas de ANSES y PAMI, y fuerte afectación en los controles de aduanas, migraciones, recolección de residuos y la CNRT.

Aguiar aprovechó la tensa jornada para apuntar directamente contra las prioridades de la Casa Rosada: "Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el presidente se hace el cantante en Israel. Ya no soportamos más las payasadas y los papelones".