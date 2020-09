La policía de la Ciudad reprimió a enfermeros que se movilizaron a la Legislatura porteña

La legislatura del Frente de Todos, Victoria Montenegro, en diálogo con C5N contó la represión de la policía contra enfermeros y enfermeras: “Por el día de la Sanidad muchos enfermeros y enfermeras marcharon con un reclamo que lleva muchísimo tiempo, porque en la Ciudad de Buenos Aires no son reconocidos como profesionales de la salud ellos son parte del escalafón general, y el reclamo tiene que ver con esto principalmente en estos meses de Covid”.

"No tienen el reconocimiento que les corresponde por derecho, además de la cuestión salarial", y agregó: "en un momento quisieron ingresar, se generó un forcejeo, y vino la policía y comenzó a reprimir, algo que por supuesto repudiamos".

Los legisladores de la oposición se reunieron con los profesionales de la salud para recibir un petitorio y tratar de movilizar un proyecto de ley, Montenegro explicó: "Venimos peleando por este proyecto junto a Myriam Bregman, Alejandrina Barrios y Gabriel Solano, y el bloque del Frente de Todos, para que sean reconocidos como profesionales de la salud. Estamos terminando la reunión y queremos firmar el acta, queriendo avanzar para que este proyecto se pueda tratar".

Sobre el accionar de la policía de la Ciudad, la legisladora del Frente Todos afirmó: "Pasamos un momento muy desolador, la policía golpeo y lastimó a varias enfermeras. Estas reacciones violentas son muy tristes, veía a las enfermeras llorando, están cansadas, no pueden más. Ver a un enfermero reprimido es triste para todos los argentinos".

"Quieren ser reconocidos como profesionales de la salud, en todo caso que el jefe de Gobierno porteño y explique porque un enfermero que está en la primera línea de fuego, dando su vida no es un profesional de la salud, por lo menos que habilite esa explicación acá en la legislatura", sostuvo Victoria Montenegro.

Y añadió: "hace 6 meses que no paran, no descansan, que están todo el tiempo en contacto con el virus y son la mano de ellos los que contienen a los enfermos que se mueren solos, y la respuesta del jefe de Gobierno es esta".

Al ser consultada sobre por qué el proyecto no se está trabajando, la legisladora manifestó: "Esto depende del jefe de Gobierno porque ellos tienen mayoría en la Legislatura".

“Nosotros queremos es trabajar, vamos a pedir que la comisión de salud de la Legislatura porteña que se pongan a tratar este proyecto inmediatamente. Somos muchos diputados los que lo presentamos. Vamos a pedir un tratamiento especial, queremos resolver este tema y esta la voluntad política de toda la oposición”.

Montenego insistió: "Esperamos que el jefe de Gobierno tenga un gesto de sensibilidad y si en este contexto no los reconocemos cuando lo vamos a hacer, además tenemos la ley de emergencia económica. ¿Qué puede ser más urgente que esto?"

"Por qué un licenciado en enfermería no es reconocido como un profesional de la salud, no es una cuestión de dinero. Esto depende solo de la voluntad política de Horacio Rodríguez Larreta, porque ellos tienen mayoría en la comisión de Salud y si no se trata el proyecto pierde estado parlamentario", se preguntó la legisladora del Frente de Todos.

Por su parte, Claudio un enfermero que pudo ingresar a hablar con los diputados de la Ciudad expresó que: "un licenciado en enfermería con 15 años de carrera es 43 mil pesos en mano".

"Fue un acto con bastante movilización, se realizó una firma con un petitorio para presentar en la legislatura hubo violencia policial, 3 colegas golpeadas. Los legisladores nos abrieron la puerta y recibieron el petitorio dónde solicitamos la inclusión del paso a la carrera de los profesionales de enfermería", comentó el enfermero.

Claudio sostuvo: "Tenemos muchos fallecidos y los mayores contagiados son los enfemeros, las condiciones de trabajo son malas porque nos consideran administrativos en la administración de Larreta".