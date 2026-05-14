Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 14 de mayo

Según el pronóstico extendido del SMN, no hay chances de lluvias esta semana en el AMBA. Así, para cerrar la semana, el viernes se presentaría con cielo despejado en la madrugada y parcialmente nublado durante el resto la jornada, junto a marcas térmicas que oscilarán entre 10 y 21 grados.

Del mismo modo, el fin de semana también tendría buenas condiciones, siempre según el organismo nacional, iniciando con un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 13 y 17 grados

Luego, el SMN anticipa un domingo con cielo parcialmente nublado, una mínima de 6 grados y una máxima de 15, registrándose un regreso del calor.