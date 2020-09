Axel Kicillof prevé "la mejor temporada turística posible" a pesar de la pandemia

"Ya vamos a tener noticias, temporada va a haber. Vamos a trabajar con todos los intendentes, no sólo de la Costa Atlántica, sino de todos los destinos, para tener la mejor temporada posible", afirmó Kicillof este lunes durante el acto que encabezó en Chascomús.

https://twitter.com/Kicillofok/status/1308108040118427661 Desde Chascomús, junto al ministro @CostaAugusto9 y el intendente @javier_chgaston, anunciamos la distribución del Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística. pic.twitter.com/wP3dakd3Oo — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 21, 2020

En diálogo con Radio Provincia, la vicegobernadora, Verónica Magario, quien acompañó a Kicillof durante el anuncio, brindo detalles sobre cómo será el turismo verano en la Provincia. “Se está estudiante que empiece en diciembre y termine en abril”, explicó.

Magario detalló que no sólo se evalúa "aumentar la cantidad de meses", sino que también se busca que las salidas se den de forma ordenada y a partir de reservas por Internet; y puntualizó: "La gran circulación no puede volver. Las rutas no pueden estar llenas como las teníamos antes. La hotelería y la gastronomía tampoco trabajarán al 100% debido al distanciamiento social y las diferentes medidas sanitarias".

mar del plata - playa- verano Postal de una playa en Mar del Plata en plena temporada sin pandemia. El gobernador Axel Kicillof confirmó que habrá turismo este verano.

Durante el acto, el gobernador de Buenos Aires sostuvo que "nuestra provincia es una potencia turística y cultural". Detalló que "contiene una oferta fabulosa, aun en los destinos menos conocidos y tradicionales", y planteó que "falta un trabajo sistemático de promoción que permita el acceso a esa inmensa riqueza no aprovechada".

En ese sentido, Axel Kicillof explicó que se puso en marcha un Catálogo Turístico y Cultural con 10.107 sitios, clubes, bibliotecas, teatros, estancias, espacios de turismo gastronómico y otras referencias, a los que cada municipio podrá destinar parte del fondo creado este lunes.

El gobernador de Buenos Aires precisó que el fondo anunciado "es complementario a todo lo que se hizo desde el Gobierno nacional y provincial en materia de asistencia, pero para dos sectores que fueron muy dañados por este contexto: el turismo y la cultura, actividades que hoy están fuertemente limitadas por esta pandemia".

El Fondo será distribuido por el Gobierno de Axel Kicillof entre los municipios para que ellos, según sus propias realidades, definan a qué prestadores de sus distritos los asignará.

En tanto, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, aclaró que 134 municipios, de los 135 que posee el territorio bonaerense, están en condiciones de acceder al Fondo; con excepción de Tandil, que se apartó del régimen de fases sanitarias dispuesto por el gobierno de Buenos Aires para regular la apertura de actividades.