Brasil 2026: el lugar que es la capital del vino y tiene mucha cultura

Degustar vinos elaborados con técnicas heredadas de inmigrantes italianos.

Disfrutar de la gastronomía regional, con platos que mezclan sabores brasileños, italianos, alemanes y polacos.

Ir a la feria Fenavinho, uno de los eventos vitivinícolas más importantes de Brasil.

Caminar por los caminos de piedra inspirados en paisajes rurales europeos.

Conocer museos y monumentos históricos vinculados a la inmigración europea.