Brasil 2026: el lugar que es la capital del vino y tiene mucha cultura
Esta ciudad es sede de la tradicional feria Fenavinho, considerada uno de los encuentros vitivinícolas más destacados de todo Brasil.
El turismo en Brasil encuentra uno de sus destinos más atractivos en Bento Gonçalves, una ciudad de Rio Grande do Sul famosa por sus viñedos, paisajes naturales y fuerte influencia italiana. Este rincón del sur brasileño es conocido como la capital de la uva y el vino del país.
Entre sus principales atractivos aparecen el tradicional Vale dos Vinhedos y la feria Fenavinho, dos clásicos para los amantes del vino y el turismo. Además, quienes visitan la ciudad pueden disfrutar de bodegas, caminos de estilo europeo y una gastronomía que mezcla sabores italianos y brasileños.
Qué se puede hacer en Bento Gonçalves
Bento Gonçalves ofrece múltiples propuestas para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y buena gastronomía durante su viaje por el sur de Brasil. Este destino de turismo se destaca por sus paisajes entre viñedos, sus tradiciones europeas y una gran variedad de actividades vinculadas al vino y la historia local.
Entre las experiencias más recomendadas para hacer en Bento Gonçalves aparecen:
- Recorrer el famoso Vale dos Vinhedos, reconocido por sus bodegas y viñedos históricos.
Degustar vinos elaborados con técnicas heredadas de inmigrantes italianos.
Disfrutar de la gastronomía regional, con platos que mezclan sabores brasileños, italianos, alemanes y polacos.
Ir a la feria Fenavinho, uno de los eventos vitivinícolas más importantes de Brasil.
Caminar por los caminos de piedra inspirados en paisajes rurales europeos.
Conocer museos y monumentos históricos vinculados a la inmigración europea.
- Realizar tours culturales para descubrir costumbres y tradiciones familiares que siguen vigentes.
• Hacer excursiones al aire libre por los paisajes naturales de la Sierra Gaucha.
• Asistir a espectáculos y celebraciones que mantienen viva la identidad cultural local.
• Recorrer parques temáticos relacionados con la producción de vino y la herencia europea.
Dónde queda Bento Gonçalves
Bento Gonçalves está ubicada en la Sierra Gaucha, en el sur de Brasil, y se destaca como uno de los destinos más elegidos para el turismo gracias a sus paisajes montañosos, su clima templado y su fuerte herencia europea. La influencia de inmigrantes italianos, alemanes y polacos marcó la cultura, la arquitectura y la gastronomía de esta región de Rio Grande do Sul.
Cómo llegar a Bento Gonçalves
Para llegar a Bento Gonçalves desde Argentina, una de las opciones más cómodas es volar hasta Porto Alegre, en el sur de Brasil, y desde allí recorrer unos 120 kilómetros por tierra. También existen servicios de transporte público y alternativas para alquilar autos, ideales para disfrutar con mayor libertad del turismo y los paisajes vitivinícolas de la región.
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