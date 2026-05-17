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Brasil 2026: el lugar que es la capital del vino y tiene mucha cultura

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Esta ciudad es sede de la tradicional feria Fenavinho, considerada uno de los encuentros vitivinícolas más destacados de todo Brasil.

Brasil 2026: el lugar que es la capital del vino y tiene mucha cultura

Brasil 2026: el lugar que es la capital del vino y tiene mucha cultura

El turismo en Brasil encuentra uno de sus destinos más atractivos en Bento Gonçalves, una ciudad de Rio Grande do Sul famosa por sus viñedos, paisajes naturales y fuerte influencia italiana. Este rincón del sur brasileño es conocido como la capital de la uva y el vino del país.

Entre sus principales atractivos aparecen el tradicional Vale dos Vinhedos y la feria Fenavinho, dos clásicos para los amantes del vino y el turismo. Además, quienes visitan la ciudad pueden disfrutar de bodegas, caminos de estilo europeo y una gastronomía que mezcla sabores italianos y brasileños.

Qué se puede hacer en Bento Gonçalves

Bento Gonçalves ofrece múltiples propuestas para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y buena gastronomía durante su viaje por el sur de Brasil. Este destino de turismo se destaca por sus paisajes entre viñedos, sus tradiciones europeas y una gran variedad de actividades vinculadas al vino y la historia local.

Embed - BENTO GONÇALVES NA SERRA GAÚCHA: melhores atrações, Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra e vinícolas

Entre las experiencias más recomendadas para hacer en Bento Gonçalves aparecen:

  • Recorrer el famoso Vale dos Vinhedos, reconocido por sus bodegas y viñedos históricos.

    Degustar vinos elaborados con técnicas heredadas de inmigrantes italianos.

    Disfrutar de la gastronomía regional, con platos que mezclan sabores brasileños, italianos, alemanes y polacos.

    Ir a la feria Fenavinho, uno de los eventos vitivinícolas más importantes de Brasil.

    Caminar por los caminos de piedra inspirados en paisajes rurales europeos.

    Conocer museos y monumentos históricos vinculados a la inmigración europea.

  • Realizar tours culturales para descubrir costumbres y tradiciones familiares que siguen vigentes.

    • Hacer excursiones al aire libre por los paisajes naturales de la Sierra Gaucha.

    • Asistir a espectáculos y celebraciones que mantienen viva la identidad cultural local.

    • Recorrer parques temáticos relacionados con la producción de vino y la herencia europea.

Dónde queda Bento Gonçalves

Bento Gonçalves está ubicada en la Sierra Gaucha, en el sur de Brasil, y se destaca como uno de los destinos más elegidos para el turismo gracias a sus paisajes montañosos, su clima templado y su fuerte herencia europea. La influencia de inmigrantes italianos, alemanes y polacos marcó la cultura, la arquitectura y la gastronomía de esta región de Rio Grande do Sul.

Cómo llegar a Bento Gonçalves

Para llegar a Bento Gonçalves desde Argentina, una de las opciones más cómodas es volar hasta Porto Alegre, en el sur de Brasil, y desde allí recorrer unos 120 kilómetros por tierra. También existen servicios de transporte público y alternativas para alquilar autos, ideales para disfrutar con mayor libertad del turismo y los paisajes vitivinícolas de la región.

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