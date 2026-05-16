Descubrí Brasil: el paraíso perfecto para vacacionar en cualquier momento del año
A dos horas y media de Río de Janeiro y situado en Arraial do Cabo, este destino destaca por sus playas paradisíacas. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Sudamérica reúne una enorme diversidad de destinos ideales para descansar y salir de la rutina durante las vacaciones. Sus paisajes permiten disfrutar de la naturaleza en distintos entornos, desde costas y playas hasta montañas y zonas boscosas.
Dentro de la región, Brasil es uno de los países más elegidos por sus escenarios y su ambiente cálido. Cerca de Búzios se encuentra Praia do Forno, una playa muy visitada e ideal para practicar deportes acuáticos y sumergirse en sus especialidades típicas de la región.
Qué hacer en Praia do Forno
En este destino, los visitantes pueden descansar en playas de aguas claras y tranquilas o ingresar al mar para practicar snorkel y observar la vida marina, con peces de colores y sectores cercanos a la costa con formaciones naturales.
También es posible disfrutar de caminatas por senderos, acceder a miradores con vistas abiertas del paisaje y probar gastronomía local en pequeños puestos, donde se ofrecen mariscos frescos y platos típicos de la región. La principal atracción, además de la calidez de sus habitantes, es su ambiente cálido durante todo el año.
Dónde queda Praia do Forno
Praia do Forno se ubica en Arraial do Cabo, dentro del sudeste de Brasil. Está aproximadamente a 37 kilómetros de Búzios y a unas dos horas y media de Río de Janeiro, lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada corta.
Cómo llegar a Praia do Forno
Acceder a Praia do Forno es fácil. Una opción es ir a pie desde el puerto de Praia dos Anjos, en una caminata que dura alrededor de 20 minutos. También se puede llegar en barco desde esa misma playa, con un trayecto corto que deja directamente en la costa de Praia do Forno.
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