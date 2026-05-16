Descubrí Brasil: el paraíso perfecto para vacacionar en cualquier momento del año

Praia do forno Praia do Forno se encuentra a 37 kilómetros de Búzios. X @silvagomestour

También es posible disfrutar de caminatas por senderos, acceder a miradores con vistas abiertas del paisaje y probar gastronomía local en pequeños puestos, donde se ofrecen mariscos frescos y platos típicos de la región. La principal atracción, además de la calidez de sus habitantes, es su ambiente cálido durante todo el año.