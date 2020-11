Campazzo llega con su magia a la NBA y Argentina tiene nuevo embajador

El base cordobés de 29 años se suma a una larga lista de compatriotas que pisaron y dejaron su huella en los gimnasios de Estados Unidos; una lista que lo tiene a Emanuel Ginóbili como emblema, y que completan “Pepe” Sánchez, el “Colorado” Wolkowyski, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Luis Scola, Pablo Prigioni, Carlos Delfino, Nicolás Laprovittola, Nicolás Brussino y Patricio Garino.

Luego de dos temporadas sin argentinos, el miércoles por la noche el escolta cordobés Leandro Bolmaro marcó un hito para el básquet nacional, convirtiéndose en el compatriota que fue elegido más alto en la historia del Draft de la NBA: New York Knicks lo seleccionó en el puesto #23 e inmediatamente lo canjearon a Minnesota Timberwolves.

Pero Bolmaro, al menos esta temporada, continuará en Barcelona, por lo que el foco queda para el también cordobés Campazzo. Posiblemente el mejor basquetbolista argentino de la actualidad llega a la liga norteamericana en busca de imponer su impronta, tal como lo hizo, hasta recién nomás, en la liga ACB de España.

Cómo llega Facundo Campazzo a la NBA

No es casualidad que desde la NBA le hayan puesto el ojo al cordobés de 1,81 metros de altura. Sus desempeños en Europa, siendo figura decisiva de uno de los equipos más poderosos de ese continente; y en la Selección Argentina subcampeona en China 2019, lo catapultaron hacia la mejor y más popular liga del mundo.

Y Facundo llega en su mejor momento: maduro, en un altísimo nivel y con la experiencia suficiente tras liderar a un Real Madrid campeón de todo. Al “Merengue” llegó, luego de explotar en Peñarol de Mar del Plata, en la temporada 2014/15, aunque una lesión lo marginó demasiado y terminó siendo cedido al UCAM Murcia, para entonces sí comenzar a afianzarse en la liga española.

En su primera etapa en Madrid llegó a sumar dos títulos, pero con escasa participación. En Murcia empezó a brillar, al punto tal de ser destacado entre los mejores bases de la liga, para entonces volver a la “Casa Blanca” y adueñarse del equipo: se convirtió en el base titular, pero además fue el MVP de la final en la temporada 2018-19 de la ACB, de la Supercopa de España 2019-20 y de la Copa del Rey, además de consagrarse con la Euroliga 2018 (la “Champions League” del básquet, que ya había ganado en 2015 pero sin participación).

Junto al interminable Luis Scola como bandera, Campazzo lideró a la Selección Argentina subcampeona del mundo en China 2019, siendo vital en todo el torneo, con una actuación arrolladora ante Serbia en cuartos y ante Francia en semis. Antes, se había destacado en el Oro de los Juegos Panamericanos del mismo año, y ya tiene dos Juegos Olímpicos sobre el lomo, y el Mundial España 2014, entre otros certámenes FIBA.

Facundo Campazzo - ALL his BUCKETS & ASSISTS from the FIBA Basketball World Cup 2019