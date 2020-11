La futbolista Paula Dapena se negó a homenajear a Diego Maradona: perdieron 10 a 0

"Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no lo guardaría", dijo. Se sentó de espaldas en el césped mientras compañeras y rivales mantenían el silencio por el genio del fútbol mundial.

"Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un violador, pedófilo y abusador y que tenía que sentarse en el suelo y dar la espalda", continuó pese a que no hay prueba alguna de que Diego Maradona haya perpetrado eso delitos. Ni siquiera existió una denuncia.

"Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares", concluye.

