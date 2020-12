"Relatos Salvajes" en la Ciudad: una discusión de tránsito terminó a las piñas en Floresta

agresion a colectivero

Diego Coronel, chofer del colectivo, habló con C5N y relató la violenta situación. "El señor arrancó el auto para que yo no pase y detuve la marcha. Baja y pega una trompada al vidrio a la altura de donde estaba sentada una mujer con su hija. Yo traía chicos que venían del hospital de niños. Entonces agarré mi celular para que quede constancia de la agresión y el me lo quitó", contó.

Cuando el colectivero bajó del vehículo para recuperar su teléfono y el conductor del auto comenzó a golpearlo. "Cuando bajé me pegó una trompada en la boca y otra en el oido que me provocó un desprendimiento de la membrana del tímpano. Después me subí y me agarró el brazo por la ventanilla para quebrármelo y me esguinzó la mano", dijo Coronel.

El chofer llamó al 911 y el conductor rápidamente se fue manejando en contramano. Todo quedó grabado por los pasajeros y se hizo la denuncia en la comisaría de la zona.