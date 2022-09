Arde Juntos por el Cambio: Fernando Iglesias atacó a Juan Manuel López

La fuerte crítica no cayó nada bien en el ala dura de Juntos por el Cambio y del PRO en particular, cuyo bloque se retiró del reciento con la intención no dar quórum a la sesión que finalmente se desarrolló con la presencia del oficialismo y bloques opositores como los de la UCR, la CC y el FIT.

La respuesta de Fernando Iglesias

El diputado Fernando Iglesias, uno de los más duros referentes del PRO y el más activo en redes sociales, fue el primero en responder a su par Juan Manuel López, calificando sus dichos como “declaraciones inaceptables”.

Además, mediate una publicación realizada en Twitter, el exentrenador de vóley consideró como agravante que el referente de la CC haya hablado por C5N.

“Son declaraciones inaceptables, sobre todo, en el Presidente de uno de los bloques de Juntos por el Cambio. Que se hayan hecho por C5N y en la misma semana en que Cristina Kirchner descalificó a Patricia Bullrich solo agrava las cosas”, tuiteó Iglesias.