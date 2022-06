Gerardo Morales se metió en la polémica de los planes sociales: "En Jujuy terminamos con los gerentes de la pobreza"

"Estoy ejecutando un plan de obra pública de infraestructura de 120 mil millones de pesos con recursos propios de la provincia. Hemos puesto en marcha una transformación social, hemos recuperado la paz, hemos terminado con los gerentes de la pobreza, esos que le sacan plata a la gente con los planes sociales. Y todo fue con decisión política", sentenció Morales.

No mencionó a Milei, pero habló de Milei

El presidente del radicalismo en su discurso nunca hizo referencia a Javier Milei, a quién Mauricio Macri y Patricia Bullrich quieren sumar a Juntos por el Cambio, pero claramente hizo referencia en varias oportunidades al libertario.

"Sabemos que donde hay dos radicales hay una interna por eso sabemos que las discusiones no son para cortarse las venas. Nos tenemos que mirar en el Frente de Todos y no hacer lo que hace el Frente de Todos. El radicalismo esta parado, tiene otra musculatura, no será el furgón de cola de Juntos por el Cambio", aseveró Morales.

"Unidad en el marco de la diversidad. Tenemos que seguir en el centro, no propiciar el sentimiento de la antipolítica. Los antipolítica son un salto al vacío pero no se preocupen porque no tienen lugar", agregó el jujeño, en una clara referencia a Javier Milei.