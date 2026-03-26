Lionel Scaloni en la previa del duelo ante Mauritania: "Messi va a jugar los dos partidos para que disfruten"
El DT campeón del mundo brindó una conferencia de prensa en la antesala del duelo que tendrá al Albiceleste este viernes desde las 20.15 en La Bombonera.
La Selección Argentina se prepara para el compromiso de este viernes por la noche, cuando reciba a Mauritania en el que sería uno de los últimos partidos en el país antes del Mundial 2026, y para el que Lionel Scaloni se encuentra definiendo el equipo mientras ultima detalles de la lista definitiva. Con este panorama, el entrenador campeón del mundo brindó una conferencia de prensa desde Ezeiza dónde adelantó algunos detalles del amistoso.
El entrenador explicó que el cuerpo técnico sigue de cerca a una amplia cantidad de futbolistas pensando en la Copa del Mundo. “Estamos abiertos a ver jugadores todo el tiempo. Estamos siguiendo a todos y dependerá de cómo llegue cada uno. Eso es lo más importante. Son conscientes de lo que se jueguen, los que nos hicieron ganar estamos agradecidos pero necesitamos gente que esté bien y sea capaz”, expresó.
El director técnico también se refirió a la Finalissima que finalmente no se disputará frente a España y explicó cómo se reorganizó la agenda de amistosos. “Íbamos siguiendo las noticias desde Qatar sobre la Finalissima y no eran alentadoras. Todo se retrasó y no es culpa de nadie, es una situación que deja al fútbol en un lado secundario. No se llegó a un acuerdo, la polémica no tiene sentido. Buscamos rivales una vez que supimos que no se jugaba y esto es lo que pasó. Es positivo estar acá y que los chicos estén con su familia y sigamos conociendo a los nuevos”, señaló. Además, destacó la importancia de los encuentros preparatorios. “Tenemos dos amistosos y a los rivales hay que respetarlos. Queremos ver a los chicos que quieren ganarse un lugar en el Mundial”, agregó.
Sobre la presencia de Lionel Messi, el DT aseguró que Lionel Messi jugará ambos partidos pero que "todavía no definió" si lo hará desde el arranque o irá sumando minutos dependiendo lo físico. Las próximas horas serán claves pero la presencia del 10 en La Bombonera está totalmente asegurada.
Además, Scaloni fue consultado sobre la chance de que La Pulga esté en el Mundial y no dudó en responder: "No sólo los argentinos lo quieren ver, lo quieren ver todos. Es él el que decide si va a estar, se ganó el derecho a decidir y sabemos que lo que decida será lo mejor", expresó.
Tras la conferencia de prensa, se llevará a cabo el entrenamiento vespertino previo al enfrentamiento con Mauritania. La jornada terminará el martes 31 de marzo a las 20:15 horas, cuando la Argentina reciba a Zambia en La Bombonera. En ese encuentro se espera que el DT mueva algunas fichas y siga probando sociedades de cara a lo que será la copa del mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
La posible formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Mauritania
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone o Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario