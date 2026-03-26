Lionel Scaloni en la previa del duelo ante Mauritania: "Messi va a jugar los dos partidos para que disfruten"

Tras la conferencia de prensa, se llevará a cabo el entrenamiento vespertino previo al enfrentamiento con Mauritania. La jornada terminará el martes 31 de marzo a las 20:15 horas, cuando la Argentina reciba a Zambia en La Bombonera. En ese encuentro se espera que el DT mueva algunas fichas y siga probando sociedades de cara a lo que será la copa del mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La posible formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Mauritania

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone o Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.