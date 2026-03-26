Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo son las tormentas que durarán 96 horas
Es inminente la llegada del mal clima al AMBA, con una seguidilla de cuatro días de lluvias y tormentas. Los detalles del Servicio Meteorológico Nacional.
Las buena condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parecen tener fecha de vencimiento de forma inminente, y mientras se ratifica el pronóstico de regreso de lluvias y tormentas, ahora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se adelante.
El jueves transcurrió con estabilidad y temperaturas agradables, pero sintiéndose la amplitud térmica típica del otoño. La jornada tuvo cielo parcialmente nublado, con una mínima de 14 grados y una máxima que subió hasta los 26.
La mini semana se esperaba completa con buen clima pero el cambio de pronóstico ahora trae malas noticias para Buenos Aires, ya que el frente frío se adelanta, y podrían ser casi 96 horas de inestabilidad, según el organismo nacional.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA
Si bien el SMN tiene casi afianzado su pronóstico de lluvias para el sábado, ahora prevé que se adelanten y lleguen el viernes. La mini semana cerrará con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y noche y temperaturas de entre 16 y 26 grados.
Se mantienen las malas condiciones para el sábado, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estiman de entre 20 y 26 grados.
La seguidilla de inestabilidad sigue el domingo, con todavía pronóstico de tormentas aisladas para la madrugada y mañana, con mejoría desde la tarde con cielo mayormente nublado. El termómetro, en tanto, rondará entre 21 y 28 grados.
Ahora también se esperan tormentas en la madrugada y mañana del lunes, con cielo mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre 21 y 29 grados.
El clima estable regresaría recién el martes al AMBA, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, acompañada de una mínima de 22 grados y una máxima de 29.
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