Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo son las tormentas que durarán 96 horas

Se mantienen las malas condiciones para el sábado, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estiman de entre 20 y 26 grados.

smn (32) Pronóstico de lluvias y tormentas por casi 96 horas en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

La seguidilla de inestabilidad sigue el domingo, con todavía pronóstico de tormentas aisladas para la madrugada y mañana, con mejoría desde la tarde con cielo mayormente nublado. El termómetro, en tanto, rondará entre 21 y 28 grados.

Ahora también se esperan tormentas en la madrugada y mañana del lunes, con cielo mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre 21 y 29 grados.

El clima estable regresaría recién el martes al AMBA, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, acompañada de una mínima de 22 grados y una máxima de 29.