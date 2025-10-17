A lo Espert: Patricia Bullrich se negó a responder sobre su presunta vinculación con financiamiento narco

Fuentes periodísticas precisaron además que en el expediente judicial tramitado en el estado de Texas también figura un detalle de giros dinerarios entre Bada Vázquez y el fideicomiso Wright Brothers, de Machado y Débora Mercer-Erwin, procesada y condenada por narcotráfico en los Estados Unidos.

La evasiva respuesta de Patricia Bullrich

Inevitablemente, Bullrich fue consultada sobre sus eventuales vínculos con el financiamiento narco, de acuerdo a la denuncia reproducida en medios por el candidato Mariano Recalde, de Fuerza Patria (FP), quien habló de “elementos que indican que Patricia Bullrich también fue financiada por empresas y personas vinculadas con el narco”.

Ante semejantes declaraciones, la ministra y candidata a senadora de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respondió: “No puede más mentiroso este señor… No quiero ni contestarle porque miente, miente, miente que algo va a quedar”.

Al mejor estilo Espert, no dijo ni sí ni no; no rechazó tajantemente la imputación sobre su vinculación con dineros provenientes del narcotráfico. Así, dejó abierta la posibilidad de un nuevo escándalo que podría sacudir al gobierno libertario.

¿Recibió o no financiamiento de Lácteos Vidal?

Pero más allá de toda duda, el peor momento de Patricia Bullrich fue cuando negó taxativamente haber recibido financiamiento electoral por parte de la familia Bada Vázquez, propietaria de Lácteos Vidal y vinculada a Fred Machado.

Consultada si esa familia había financiado su campaña presidencial en 2023, la candidata libertaria fue contundente: “Total y absolutamente falso”, mintió a ministra de Seguridad.

Porque entre los aportes a su campaña que figuran en la documentación oficial en manos de la Justicia Electoral, Alejandra Bada Vázquez, una de las propietarias de la mencionada firma vinculada a Fred Machado, aparece como aportante.