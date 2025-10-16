La confesión del Gordo Dan a Patricia Bullrich: "Intentamos convencer a nuestros padres de no votarte"
Luego de que Javier Milei y su ejército de trolls la acusaran en 2023 de poner "bombas en jardines de infantes", el Gordo Dan hizo un mea culpa en el que, sin embargo, olvidó sus ataques más destemplados.
Atrás, muy atrás, quedaron las épocas en que Patricia Bullrich cargaba contra Javier Milei por sus "ideas malas" y en las que el ahora presidente de la Nación acusaba a su ministra de Seguridad y primer candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires de "montonera terrorista" y de "poner bombas en los jardines de infantes".
En ese camino, marcado por el cruce de chicanas preelectorales cuando en la primera vuelta electoral de 2023 se disputaban un mismo electorado, uno de los más acérrimos detractores de Bullrich fue Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan", uno de los más destacados integrantes del muy bien rentado ejército de trolls al mando de Santiago Caputo.
El Gordo Dan ensayó ahora una suerte de mea culpa, muy lavado sin embargo, para intentar mostrar unidad en un espacio en el que lo que abundan son las internas.
Sobre el armado de las listas en la alianza entra La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich aseguró que "en esa unidad (se buscó) tratar de lograr una representación que tuviera en cuenta los distintos públicos que nosotros atendemos ¿no? De alguna manera me vieron a mí como que podría sintetizar un público más típico del PRO".
"Al votante de Pato en primera vuelta", la ayudó Parisini a sintetizar la idea a Bullrich.
"Claro, de 50 para arriba y a los nietos que son ustedes. Y a la generación que dentro de 20 años va a gobernar el país que son ustedes, así que pónganse el casco porque les va a tocar", siguió la ministra devenida ahora en candidata.
Y en ese momento Parisini hizo su lavado mea culpa: "Es bastante gracioso y a esta altura resulta hasta divertido, porque éramos nosotros, va a sonar fuerte, los que en nuestras casas intentamos convencer a nuestros papas y abuelos de no votarte a vos y votar a Milei en primera vuelta".
