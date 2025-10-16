Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

La grave declaración de la funcionaria libertaria tuvo lugar en la noche de este miércoles, en el mismo diálogo donde el máximo troll libertario y Bullrich hicieron las pases, luego de que el Gordo Dan hiciera una especie de mea culpa sobre la campaña que hizo en contra de ella para que la gente no la votara en la primera vuelta de las elecciones del 2023: "Es bastante gracioso y a esta altura resulta hasta divertido, porque éramos nosotros, va a sonar fuerte, los que en nuestras casas intentamos convencer a nuestros papas y abuelos de no votarte a vos y votar a Milei en primera vuelta".