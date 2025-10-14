Patricia Bullrich quiso aclarar la advertencia de Donald Trump y generó más dudas: "Se refirió a la filosofía"

La periodista argentina que le hizo la pregunta a Trump no tardó en cruzar a la funcionaria. "Yo le dije, 'si la ayuda continuada de Estados Unidos dependía de los resultados de las elecciones legislativas... y la habilidad o la capacidad del gobierno de Milei de entonces consecuentemente poder pasar reformas por el Congreso.' Y a eso respondió el presidente Trump que sí, que la ayuda estaba condicionada a los resultados de las elecciones", expresó.

Sin embargo, Bullrich insistió en que la ayuda se trata de un "apoyo a una filosofía, a una manera de Gobierno" que representa "algo que no había pasado en los últimos 100 años en la Argentina", refiriéndose a un modelo no populista ni de izquierda.

Ante la incertidumbre que sus propias declaraciones generaron, la ministra de Seguridad envió un mensaje directo a los inversores. "Así que que los mercados se calmen, que todo sigue igual, que el swap que tenemos es un swap efectivo para todos los días y que no nadie y mucho menos los mercados entren en pánico porque esto, digamos...", señaló.

Con estas palabras, Bullrich intentó despejar la sombra de la condicionalidad estadounidense, aunque la confirmación de que Trump sí vinculó la ayuda a la capacidad de reforma legislativa dejó la polémica servida.